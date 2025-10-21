Il simbolo di Siracusa: storia, curiosità e significati nascosti

Avete mai pensato che dietro a quello stemmino che campeggia sui documenti ufficiali del Comune di Siracusa si nasconda un intero mondo di significati, tracce medievali e simboli sublimi? In origine gli stemmi servivano in battaglia per riconoscere cavalieri nascosti dietro elmi e caschi — e oggi quello della nostra città racchiude secoli di storia, potere e identità.

Origine e significato dell’araldica

L’uso degli stemmi ha radici lontane: nel medioevo, quando la divisa come la conosciamo oggi ancora non esisteva, gli eserciti contrassegnavano cavalieri e cavalli con colori e simboli visibili. Ne nacque l’araldica, la “scienza” dei simboli di riconoscimento.

Lo stemma di Siracusa: vecchio e nuovo

L’aquila dello stemma recava al petto un castello turrito: elemento già usato tra XV e XVII secolo.

L’attuale versione dello stemma risale alla prima metà del XVII secolo e fu poi concessa formalmente con decreto dell’8 dicembre 1942.

Lo scudo è di tipo “sannitico” e ha campo verde.

I colori e i simboli

Colore verde dello scudo

Il verde è spesso simbolo della terra, della speranza, della primavera: nel contesto araldico, indica vigore e rigenerazione.

L’aquila

L’aquila domina il campo: è simbolo dell’impero, della vittoria, del comando. Nello stemma siracusano l’aquila è coronata, porta nel petto un castello e afferra fulmini — segno di azione rapida e difensiva.

Il motto

Sotto lo scudo appare la lista azzurra con la sigla S.P.Q.S., che significa Senatus Populusque Syracusanus (“Il Senato e il Popolo Siracusano”). Un richiamo diretto all’antico rango civico e all’identità collettiva.

Perché è importante conoscergli?

Lo stemma non è solo un ornamento: racconta chi siamo, da dove veniamo e cosa intendiamo essere.

Conoscere i simboli aiuta a comprendere la storia di Siracusa: dalle città-fortezza al tempo dell’impero, all’identità moderna.

Quando vedete l’aquila sul Comune, o sul gonfalone, non è solo un disegno: è la continuità di una tradizione.