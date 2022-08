Il sindaco di Canicattini Paolo Amenta candidato col Pd al Senato

Definita dalla segreteria nazionale la lista dei candidati nei collegi uninominali di Camera e Senato.

In Sicilia il PD schiererà alla Camera, a Catania, Emiliano Abramo, della Comunità di S.Egidio e già candidato sindaco di Catania e al Senato Orazio Arancio, ex capitano della nazionale italiana di Rugby e responsabile del dipartimento Sport del Pd Sicilia. Erasmo Palazzotto è il candidato a Palermo per la Camera (Palermo-Settecannoli).

A Messina, alla Camera, ci sarà Felice Calabrò, capogruppo del PD al comune di Messina e al Senato – sempre nella città dello Stretto – Antonella Russo, la consigliera PD più votata alle ultime amministrative.

Anna Maria Furlan, già segretaria generale della Cisl è la candidata al Senato nel collegio di Marsala mentre Paolo Amenta, vice presidente di Anci Sicilia e sindaco di Canicattini Bagni, correrà, sempre per il Senato, nel collegio di Siracusa.

Candidati alla Camera anche Gigi Bellassai (Ragusa), segretario del circolo di Comiso, Antonio Ferrante (Marsala), presidente della direzione regionale del PD Sicilia, Martina Riggi (Gela), segretaria del circolo di San Cataldo e Giuseppe Arena (Barcellona Pozzo di Gotto), già sindaco di Centuripe.

Gli altri nominativi sono candidati civici oppure espressi dalla coalizione. “Amministratori, dirigenti di partito, sportivi, personalità impegnate nel sociale – dice il segretario regionale Anthony Barbagallo – questi gli identikit dei candidati con cui il PD Sicilia affronterà la sfida alle elezioni politiche nei collegi uninominali. Siamo pronti, così come ha detto Enrico Letta, a scendere in campo con gli occhi della tigre per contendere ogni singolo voto al centrodestra”.

Ma a Siracusa il Partito democratico sembra non avere pace, almeno leggendo le parole dell’esponente Salvo Baio: “Apprendo che Paolo Amenta sarà candidato nel collegio uninominale e gli faccio i migliori auguri. Ma mi domando se nella scelta dei candidati del Pd che dovrebbero rappresentare il nostro territorio, il partito abbia avuto un ruolo o sia stato ignorato. Domanda retorica, perchè la risposta è nota: nessun organismo del Partito “democratico” è stato consultato nè tantomeno coinvolto nelle decisioni sulle candidature. Di più, chi aveva il compito, a livello regionale e nazionale, di coordinare le candidature, per prima cosa ha pensato alla propria candidatura. Così funziona oggi il Pd. Un tempo si consultava la base per ascoltarne gli orientamenti e le preferenze, oggi non sappiamo neanche chi sia la base. Un tempo le scelte venivano discusse negli organismi di partito, anche quando si trattava di dirigenti nazionali. Oggi gli organismi del Pd sono in disfacimento, non contano nulla e non vengono neanche convocati perchè privati prendendo del benchè minimo potere decisionale. Passi per le candidature per le Politiche, visto che sono state già impacchettate, ma sulla lista per le Regionali, che è su base provinciale, avremo la possibilità di esprimere un’opinione oppure come dice Paolo Amenta “la direzione potrà solo prendere atto del lavoro svolto dal comitato (palermitano) e trasmettere a sua volta l’elenco nominativo dei candidati a Palermo”? Tutto mi sarei aspettato tranne che il partito che si chiama democratico venisse relegato all’umiliante ruolo di passacarte o passaliste. Io al posto di Amenta tirerei fuori gli occhi della tigre, ma se non è capace di farlo credo che le sue dimissioni e quelle degli altri cinque che compongono il comitato di coordinamento sarebbero un gesto onorevole. Il Pd così non può andare avanti”.