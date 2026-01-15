Il sindaco Gallo su Chiara Lo Zito: “Un’idea geniale per rilanciare Palazzolo Acreide e le aree interne”

Dopo aver raccontato la storia di Chiara Lo Zito, la giovane di Palazzolo Acreide che, dopo un periodo vissuto all’estero, ha scelto di tornare in Sicilia per investire nel proprio territorio, oggi a intervenire è il sindaco Salvo Gallo, che definisce il progetto “un’idea geniale e una grande sfida”.

Il riferimento è al bar di comunità che Chiara intende aprire nel cuore del paese uno spazio pensato non solo come attività commerciale, ma come contenitore culturale e sociale, luogo di incontro, musica, lettura e partecipazione collettiva.

“Appena ho visto il messaggio lanciato da Chiara sui social – spiega il sindaco Gallo – ho compreso subito che si trattava di un’idea studiata bene, innovativa e coraggiosa. La sua forza sta nel metodo: non si affida a finanziamenti pubblici o bandi, ma coinvolge direttamente la comunità attraverso un crowdfunding”

Una raccolta fondi aperta a tutti, sulla base di una logica nuova per il territorio. “Chiara – sottolinea il primo cittadino – non sta chiedendo un aiuto economico per aprire un locale. Sta lanciando un’idea: ognuno di noi, mettendo un piccolo contributo, diventa simbolicamente parte di quel progetto. È come mettere un mattone per salvare il nostro territorio e le nostre aree interne”

Per il sindaco, Palazzolo Acreide aveva bisogno proprio di iniziative di questo tipo: “Servono giovani che scommettono su se stessi, che ci mettono la faccia e che rendono tutti partecipi. Chiara lo fa con trasparenza, chiedendo fiducia e assumendosi la responsabilità di rendere conto di ciò che realizzerà”.

Un progetto che, secondo Gallo, segna anche un cambio di passo rispetto al passato: “Il Comune ha sostenuto in passato l’apertura di nuove attività, ma questa è una strada diversa, forse più difficile, ma anche più significativa. È una sfida di comunità, un vero prestito di fiducia”.

Il sindaco conclude con un augurio e un impegno simbolico: “Facciamo un grande in bocca al lupo a Chiara e al territorio di Palazzolo Acreide. Speriamo di vederci presto al taglio del nastro. Vai avanti Chiara, continua con le tue idee”.