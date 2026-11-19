Attualità · Formazione

Il sindaco del Comune di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, ha inviato una lettera al presidente della Regione siciliana, Schifani, e agli assessorati della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, delle Attività Produttive e dell’Economia, per richiamare l’attenzione del Governo regionale sulla necessità di rilanciare il Ciapi, restituendogli un ruolo strategico nelle politiche di formazione professionale e inserimento lavorativo.

“Il nostro territorio, sede di uno dei più importanti poli industriali d’Europa – scrive Pippo Gianni – vive una contraddizione evidente: numerose aziende, grandi, medie e piccole, incontrano difficoltà nel reperire personale qualificato, mentre continua a essere elevato il numero di cittadini disoccupati. Figure professionali quali saldatori specializzati, tubisti, carpentieri, manutentori industriali, elettricisti e operatori tecnici sono sempre più richieste dalle imprese, che, in assenza di adeguate professionalità locali, sono costrette a rivolgersi anche al mercato del lavoro estero. Il problema – prosegue il Sindaco Gianni – non è la provenienza dei lavoratori, ma la difficoltà del nostro territorio a formare e valorizzare il proprio capitale umano, trasformando le esigenze delle imprese in concrete opportunità occupazionali per i nostri cittadini. In questo contesto, il Ciapi rappresenta una risorsa strategica da rilanciare attraverso adeguati investimenti e percorsi formativi specialistici, costruiti sulle reali esigenze del sistema produttivo. Si chiede, pertanto, alla Regione Siciliana di promuovere un concreto programma di rilancio del Ciapi, finalizzato a colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro e a favorire l’occupazione locale. Non è accettabile che, in un territorio industrialmente sviluppato, le aziende cerchino personale specializzato fuori regione o addirittura fuori nazione, mentre tanti nostri cittadini restano disoccupati. Il rilancio del Ciapi deve diventare una priorità, quale investimento sul capitale umano locale e sul futuro occupazionale dei nostri giovani e disoccupati. Il Comune di Priolo Gargallo assicura la propria disponibilità a collaborare attivamente con la Regione e con tutti i soggetti interessati, affinché tale obiettivo si traduca in un progetto concreto a beneficio dell’intero territorio siracusano”.