“Il sindaco Gianni tiene in ostaggio Priolo, si torni al voto subito”: l’affondo dei consiglieri comunali di opposizione

I consiglieri comunali di Priolo Diego Giarratana per il gruppo “Grande Sicilia”, Giusy Valenti, Manuela Mannisi, Manuel Pinnisi, Jenny Scuotto e Luca Campione, Patrizia Arangio per “Forza Italia” e Mariangela Musumeci del gruppo consiliare “Siamo Priolo”, denunciano una situazione politica-amministrativa ritenuta ormai insostenibile.

“Durante i lavori del Consiglio comunale di ieri è emerso un atteggiamento inammissibile da

parte dell’Amministrazione che, priva di maggioranza e di sostegno nel paese, continua con

ingiustificata insistenza a paralizzare tutto – dicono -. Quanto detto trova conferma nell’ostruzionismo messo in atto dai consiglieri Margagliotti, Pulvirenti, Blanco, Cavarra, Aliffi e sostenuto dalla presidente Limeri, che hanno scelto di boicottare la continuazione dei lavori d’aula, a seguito di un’interruzione

tecnica, poi risolta”.

All’ordine del giorno era stata programmata la discussione di tematiche importanti, tra cui

l’aumento Tari, servizi pubblici e programmazione economica-finanziaria, con l’impegno

del presidente di concludere i lavori nella stessa seduta.

“Così non è stato – concludono -. Il presidente Limeri ha dimostrato ancora una volta un atteggiamento di parte, irresponsabile e non all’altezza del ruolo, per cui l’unica soluzione rimangono le sue

dimissioni. Non è passato inosservato neppure l’atteggiamento offensivo e aggressivo del capo gruppo

di Siamo Priolo Margagliotti, che ingiustificatamente si è scagliato contro i colleghi accusandoli di incapacità e inefficienza, dimentico che è proprio l’amministrazione, che continua a sostenere, a negare alla cittadinanza un’azione capace di soddisfare i bisogni collettivi. Infine non è passato inosservato l’intervento del primo cittadino che, assente da mesi, si ripresenta in aula con il consueto atteggiamento di presunzione politica e di autoreferenzialità, negando di essere al capolinea del suo percorso politico e in totale contraddizione con l’acclamato intento, a mezzo stampa, di pacificare il paese in prossimità

delle feste natalizie, nel quale in verità ha solo causato divisione e malcontento. I consiglieri comunali di opposizione avvieranno un’azione di sensibilizzazione della popolazione, al solo fine di ridare dignità attraverso l’unica soluzione possibile: ritornare presto al voto”.