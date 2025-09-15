Il Siracusa Basket riparte: nuovi obiettivi e un altro acquisto dalla Serie B per alzare l’asticella

A due settimane dall’inizio del campionato, in casa Siracusa Basket c’è fermento e tanta voglia di ripartire. Dopo il sesto posto della scorsa stagione e l’entusiasmante cavalcata nel girone di ritorno, con ben 11 vittorie su 14 partite, la società guidata dalla presidente Elisabetta Caracò e dal tecnico Giuseppe Bonaiuto rilancia con obiettivi ambiziosi, novità di mercato, un progetto che guarda sempre più ai giovani e al sociale, e una prima volta tutta da scoprire e seguire: una squadra che debutterà nella Serie C femminile. Stamattina ne abbiamo parlato durante il consueto appuntamento con lo sport su Siracusa News.

“Ripartiamo dall’entusiasmo con cui abbiamo chiuso lo scorso anno – ha spiegato coach Bonaiuto –. Abbiamo confermato lo zoccolo duro del gruppo, inserendo tre nuovi elementi di esperienza e qualità, oltre a giovani promettenti che potranno crescere con noi. Venerdì, nell’amichevole contro Comiso, presenteremo anche un altro acquisto , reduce dalla vittoria in Serie B”.

Il precampionato ha dato indicazioni incoraggianti, ma non mancano le difficoltà legate all’amalgama di una squadra profondamente rinnovata. “Siamo più fisici rispetto allo scorso anno – ha aggiunto Bonaiuto – ma servirà tempo per trovare la giusta chimica. L’obiettivo è entrare tra le prime cinque e conquistare la poule promozione”.

Accanto al lavoro con la prima squadra, la società ha raddoppiato gli sforzi lanciando una formazione femminile in Serie C, guidata da coach Gigi Bordieri. “È stata una sfida importante – ha sottolineato la presidente Caracò – ma volevamo dare un futuro anche alle nostre bambine. Lo sport femminile deve avere pari dignità e priorità”.

Non solo campo: il Siracusa Basket continua a investire sul territorio con progetti scolastici e attività nelle periferie. “La nostra missione – ha ricordato Caracò – è offrire a tutti i ragazzi la possibilità di fare sport, anche a chi non può permetterselo. I voucher comunali e la collaborazione con le scuole sono strumenti fondamentali per allontanare i giovani da strade rischiose e avvicinarli al gioco di squadra”.

Il club siracusano punta inoltre con decisione sul vivaio: saranno al via tutte le categorie giovanili, dall’Under 19 al mini basket, con la novità di un campionato Under 15 Eccellenza che permetterà ai talenti locali di confrontarsi con piazze storiche come Trapani, Barcellona e Reggio Calabria.

Resta aperta la questione strutture. L’auspicio è di poter presto tornare a giocare al Palazzetto dello Sport di Siracusa, attualmente oggetto di lavori. “Sarebbe un sogno esordire lì con una gara ufficiale – ha concluso Caracò –. Intanto andiamo avanti grazie all’impegno di tecnici, dirigenti e genitori che, con passione e gratuità, rendono possibile tutto questo”.

Il calendario segna già due tappe cruciali: il debutto il 28 settembre a Gravina e l’atteso esordio casalingo contro Gela il 5 ottobre.