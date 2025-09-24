Il Siracusa Calcio abbraccia l’Asd Inclusione in Movimento: “Orgoglio, gioia e un messaggio di sportività”

Il Siracusa Calcio spalanca le porte all’inclusione. Nel pomeriggio di ieri, presso la Fondazione Sant’Angela Merici, si è svolta la cerimonia di “adozione” dell’Asd Inclusione in Movimento Siracusa, associazione che dal 2023 rappresenta un punto di riferimento per decine di famiglie e ragazzi con disabilità.

Da questa stagione, infatti, la formazione siracusana vestirà ufficialmente i colori azzurri della prima squadra cittadina, partecipando al campionato della Divisione Paralimpica sotto il segno del Siracusa Calcio.

Profonda la soddisfazione di Christian Betto, atleta paralimpico e capitano della squadra. “Questa partnership – ha detto – può portare tanta gioia a noi calciatori paralimpici. Avere l’opportunità di rappresentare la nostra città con le maglie del Siracusa è motivo di orgoglio per me e per i miei compagni. Scendere in campo con questi colori ci riempie di felicità”.

A sottolineare il valore sociale dell’iniziativa è stato il presidente del Siracusa Calcio, Alessandro Ricci. “Fin dal mio arrivo a Siracusa – ha dichiarato il patron azzurro – siamo stati vicini all’associazione guidata da Gaetano Migliore. Credo che il ruolo di una società calcistica non sia solo agonistico, ma anche sociale: lo sport deve lanciare messaggi di inclusione e sportività che vanno oltre il campo di gioco. Noi ci siamo sempre stati e continueremo ad esserci”.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Sant’Angela Merici, guidata dal presidente Alfio Li Noce, e l’Aics di Siracusa, presieduta da Pasqualino Russo, con il supporto del Siracusa Calcio.