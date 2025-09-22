Il Siracusa calcio “adotta” l’Asd Inclusione in Movimento

Il Siracusa calcio abbraccia l’Asd inclusione in movimento Siracusa. Domani alle 17,30 alla Fondazione Sant’Angela Merici si terrà la cerimonia di “adozione” da parte della società azzurra dell’associazione che dal 2023 è il punto di riferimento provinciale di tante famiglie dei ragazzi con disabilità.

Nel prossimo campionato della divisione paralimpica ASD Inclusione in Movimento vestirà i colori azzurri della prima squadra di calcio del territorio. Domani l’atto ufficiale alla presenza del presidente del Alessandro Ricci e di ASD inclusione in movimento Siracusa Gaetano Migliore. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Sant’Angela Merici con il Presidente Alfio Li Noce e l’Aics di Siracusa con il presidente Pasqualino Russo

“Un momento di crescita per noi – dichiara Migliore – siamo onorati di questa sinergia con la nostra squadra cittadina nel segno dell’ appartenenza e di forte identità territoriale. Ci auguriamo che questo rapporto sia anche foriero di futuri successi per il Siracusa visto il difficile momento nel campionato di serie C”