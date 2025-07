Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Federico Pacciardi

Difensore classe ‘95, nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Pianese in Serie C e in precedenza ha giocato in terza serie anche con Messina, Recanatese e Viterbese

Pacciardi è arrivato in città ed è già a disposizione di mister Turati