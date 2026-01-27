Il Siracusa calcio rinforza la difesa, ufficiale l’arrivo di Capomaggio

Il mercato di gennaio del Siracusa entra nel vivo e registra nuovi movimenti, sia in entrata che in uscita, con l’obiettivo dichiarato di fornire una rosa competitiva a mister Marco Turati per questo secondo scorcio di stagione.

È ufficiale l’arrivo in azzurro di Thiago Capomaggio, che diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Siracusa. Il calciatore svolgerà oggi il primo allenamento agli ordini di mister Turati e sarà a disposizione per i prossimi impegni ufficiali.

Capomaggio, difensore argentino classe 2000, arriva dal Pineto (girone B di Serie C) e rappresenta un rinforzo importante per una retroguardia che nelle ultime gare è tornata a mostrare qualche difficoltà di troppo. Strutturato fisicamente e dotato di grande agonismo, il centrale sudamericano porta esperienza e centimetri in un reparto che Turati sta ancora cercando di stabilizzare.

Nella stagione passata Capomaggio ha già incrociato il destino del Siracusa, vestendo prima la maglia del Sant’Agata e poi quella della Reggina, nel testa a testa in Serie D proprio contro gli azzurri. In totale, tra le due esperienze, ha collezionato 26 presenze e 5 reti. In questa prima parte di stagione con il Pineto ha invece totalizzato 12 presenze, contribuendo all’ottimo cammino della squadra abruzzese, attualmente quarta in classifica nel suo girone.

Capomaggio andrà quindi a rinforzare numericamente e qualitativamente la linea arretrata, prendendo di fatto il posto di Catena, mai realmente entrato nelle rotazioni del tecnico e utilizzato solo in situazioni di emergenza. Dopo gli arrivi di Arditi in attacco (in prestito dal Catanzaro), Orazio Pannitteri dal Latina e l’ingaggio di Sbaffo, reduce dall’esperienza alla Sambenedettese, il Siracusa continua così a muoversi con decisione sul mercato.

Ora l’attenzione della dirigenza si concentra sul centrocampo, reparto numericamente più corto: al momento Turati può contare su Frisenna, Gudelevicius, Limonelli e Candiano per tre posti. Non è escluso, dunque, che nei prossimi giorni possa arrivare un ulteriore innesto per completare il mercato di riparazione e consegnare all’allenatore una rosa più equilibrata e competitiva.

In tal senso è forte il nome di Enrico Di Gesù, centrocampista di proprietà del Lecco, attualmente in prestito alla Pergolettese. Il suo arrivo potrebbe essere legato a una duplice operazione, legata a Etienne Catena, dato in uscita e che potrebbe nei fatti compiere il percorso inverso accasandosi proprio alla Pergolettese.