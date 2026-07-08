Il Siracusa ha depositato la domanda d’iscrizione alla Serie D

Il Siracusa Calcio 1924 ha comunicato, attraverso una nota pubblicata sui propri canali social, di aver depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie D 2026/27.

La società ha precisato che la procedura è stata completata nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste. Adesso si attende l’esito delle verifiche da parte della Lega, passaggio previsto nell’iter di ammissione al prossimo campionato.