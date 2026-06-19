Il Siracusa saluta Marco Turati: l’ex tecnico azzurro firma un biennale con il Catanzaro e vola in Serie B

Adesso è ufficiale: le strade di Marco Turati e del Siracusa Calcio si separano definitivamente, e per l’ormai ex tecnico azzurro si aprono le porte del grande salto di categoria. Come appreso nelle ultime ore, l’allenatore classe 1982 ha firmato un contratto biennale che lo legherà al Catanzaro, club ambizioso che ha sfiorato la massima serie nell’ultima stagione, arrendendosi a un soffio dal sogno promozione. A dare la notizia dell’ufficialità della firma è stato Gianluca Di Marzio.

Per Turati si tratta di una grandissima chance professionale in Serie B, dove raccoglierà la pesante eredità lasciata da Alberto Aquilani sulla panchina dei calabresi. La scelta della società giallorossa è ricaduta sull’ex collaboratore di Vincenzo Italiano ed ex mister azzurro proprio per dare continuità a un progetto tecnico giovane, dinamico e fortemente orientato all’identità italiana.

Si chiude così, dopo 80 panchine complessive e una media di 1,70 punti a partita, l’esperienza di Marco Turati al “Nicola De Simone”. Un’avventura vissuta sempre a viso aperto e conclusasi al termine di un’annata, quella appena passata, a dir poco tormentata. Nonostante i 37 punti conquistati sul campo con il suo propositivo 4-2-3-1, l’esperienza siracusana del mister è stata pesantemente condizionata dagli 11 punti di penalizzazione inflitti al club dal tribunale federale, una zavorra che ha purtroppo cancellato quanto di buono costruito sul rettangolo di gioco, condannando la squadra alla retrocessione.

La piazza siracusana saluta un professionista che non si è mai risparmiato in un contesto ambientale ed extra-campo estremamente complesso.