Il Siracusa sceglie il silenzio stampa, fuori dallo stadio cori contro squadra e società

È un dopo partita surreale quello che fa da cornice all’ennesima sconfitta del Siracusa, piegato in casa dal Sorrento per 1-0. Al triplice fischio, mentre gli ospiti esultano, lo stadio “De Simone” si svuota. Ma il peggio arriva a match abbondantemente concluso.

Davanti alla gradinata centrale, circa un centinaio di tifosi hanno atteso l’uscita dei giocatori per un confronto acceso. A farsi portavoce del gruppo il capitano Candiano e Valente, raggiunti poi dal direttore sportivo Laneri. Toni duri e la richiesta chiara da parte dei tifosi di “tirare fuori l’orgoglio” e onorare una maglia che in questo primo scorcio di stagioni ha visto più delusioni che sorrisi. Otto sconfitte in nove partite sono un macigno difficile da digerire per una piazza passionale come quella di Siracusa.

Dal club nessuna parola ufficiale: la società ha scelto la strada del silenzio stampa e un clima di riflessione profonda. Mister Turati è stato uno degli ultimi a lasciare l’impianto, dopo un lungo confronto con il suo staff e la dirigenza.

A rompere il silenzio solo l’allenatore del Sorrento, Mirko Conte, soddisfatto per il colpo esterno: “Sapevamo che il Siracusa è una squadra che ama avere il pallino del gioco – ha spiegato – ma abbiamo interpretato bene la gara, sfruttando gli spazi che si sono aperti nella ripresa. Gli episodi ci hanno sorriso e sono molto contento per i ragazzi.”

Conte, da osservatore esterno, ha poi espresso rispetto per il momento difficile degli azzurri. “Mi dispiace per Turati – ha proseguito -, la squadra è allenata bene e i valori verranno fuori. Le difficoltà capitano, ma credo che il Siracusa abbia tutte le carte per risalire.”

Al di là delle belle parole di stima da parte dei colleghi allenatori, Turati dovrà trovare il modo di invertire la rotta per di Siracusa che a partire dal secondo tempo di oggi è apparso stanco e con poca fiducia.