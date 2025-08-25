Il Siracusa torna tra i professionisti. Ti ricordi l’ultima volta? Era il 5 maggio 2019

Francesco Italia concludeva il primo anno da sindaco di Siracusa e al Governo c’era Giuseppe Conte. Il Covid doveva ancora arrivare e doveva esplodere ancora Tik Tok. E potremmo stare qui a continuare ancora un po’, ma tutto questo per dire che sono passati 2.304 giorni dall’ultima partita che il Siracusa ha disputato tra i professionisti.

Era il 5 maggio 2019 e gli azzurri chiudevano in trasferta contro il Monopoli. Una sconfitta indolore, 4 a 1 contro i pugliesi a chiudere una stagione segnata anche dai 5 punti di penalizzazione e dal cambio di tre allenatori (Mascara, Raciti, Pazienza e poi ancora Raciti). Il Siracusa si salvò in un girone che vedeva anche Reggina, Trapani, Catania e Sicula Leonzio, per poi non iscriversi l’anno successivo.





Stasera l’inizio di un nuovo cammino.