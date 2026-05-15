Il siracusano Andrea Passanisi con ZagrWaltz vince il primo premio al Concorso di Composizione Luis Bacalov di Taranto

Con ZagrWaltz Andrea Passanisi vince la terza edizione del Premio Internazionale di Composizione “Luis Bacalov” di Taranto. Passanisi si aggiudica un premio di 1.500 euro, la pubblicazione a cura di Eleutheria Edizioni Musicali e la possibilità della composizione di essere eseguita dalle orchestre del circuito ICO nei teatri di Italia.

La serata conclusiva del concorso si è svolta ieri al Teatro Tarentum di Taranto, organizzata da Matera in musica, in collaborazione con l’ICO Magna Grecia e con l’associazione musicale culturale “Luis Bacalov”, con il patrocinio del Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC – Ministero della Cultura.

Passanisi è compositore e docente siracusano, la sua attività spazia dalla musica da concerto alla musica elettroacustica e al teatro musicale. Ricopre attualmente l’incarico di docente di teoria, analisi e composizione e di segretario e direttore artistico dell’associazione culturale Opera APS.

“ZagrWaltz è un valzer per orchestra dal sapore mediterraneo – ha raccontato Passanisi – che unisce la struttura del valzer alle sonorità della mia terra di origine; la Sicilia. L’ambientazione sonora è ispirata ai centri storici del sud, dove l’atmosfera delle feste si alterna ai riti lenti dei paesi mediterranei. Sono felicissimo ed emozionato che i suoni della Sicilia abbiamo conquistato la commissione”.