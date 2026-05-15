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Il siracusano Andrea Passanisi con ZagrWaltz vince il primo premio al Concorso di Composizione Luis Bacalov di Taranto

Passanisi si aggiudica un premio di 1.500 euro, la pubblicazione a cura di Eleutheria Edizioni Musicali e la possibilità della composizione di essere eseguita dalle orchestre del circuito ICO nei teatri di Italia

Passanisi si aggiudica un premio di 1.500 euro, la pubblicazione a cura di Eleutheria Edizioni Musicali e la possibilità della composizione di essere eseguita dalle orchestre del circuito ICO nei teatri di Italia

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Con ZagrWaltz Andrea Passanisi vince la terza edizione del Premio Internazionale di Composizione “Luis Bacalov” di Taranto. Passanisi si aggiudica un premio di 1.500 euro, la pubblicazione a cura di Eleutheria Edizioni Musicali e la possibilità della composizione di essere eseguita dalle orchestre del circuito ICO nei teatri di Italia.

La serata conclusiva del concorso si è svolta ieri al Teatro Tarentum di Taranto, organizzata da Matera in musica, in collaborazione con l’ICO Magna Grecia e con l’associazione musicale culturale “Luis Bacalov”, con il patrocinio del Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC – Ministero della Cultura.

Passanisi è compositore e docente siracusano, la sua attività spazia dalla musica da concerto alla musica elettroacustica e al teatro musicale. Ricopre attualmente l’incarico di docente di teoria, analisi e composizione e di segretario e direttore artistico dell’associazione culturale Opera APS.

“ZagrWaltz è un valzer per orchestra dal sapore mediterraneo – ha raccontato Passanisi – che unisce la struttura del valzer alle sonorità della mia terra di origine; la Sicilia. L’ambientazione sonora è ispirata ai centri storici del sud, dove l’atmosfera delle feste si alterna ai riti lenti dei paesi mediterranei. Sono felicissimo ed emozionato che i suoni della Sicilia abbiamo conquistato la commissione”.


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