Il siracusano Cannavò di nuovo in pista: a Vallelunga la Huracán vince con Moccia

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Ignazio Cannavò è tornato in pista. Lo ha fatto all’autodromo di Vallelunga, nella penultima tappa del GT Series, il campionato italiano Time Attack, al volante della Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo2 della One Racing Team.

Il pilota si è presentato senza grandi pretese e ha lavorato soprattutto sulla messa a punto dell’auto. Giro dopo giro ha migliorato i suoi tempi.

In gara 2 la Huracán è stata affidata a Luigi Moccia, pilota collaudatore della Lamborghini, che ha conquistato la vittoria. Con questo successo Moccia mette di fatto al sicuro il campionato, a una sola gara dalla fine.