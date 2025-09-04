Ultime news

Il siracusano Carmelo Frittitta dirigente regionale dell’Energia: le congratulazioni del sindaco Italia

Frittitta è nell'amministrazione regionale dal 1994, vanta una consolidata esperienza alla guida di strutture importanti

Il sindaco Francesco Italia ha manifestato compiacimento per la nomina del siracusano Carmelo Frittitta a dirigente generale del dipartimento regionale dell’Energia.

La nomina è stata deliberata oggi nel corso della riunione della Giunta presieduta dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, su proposta dell’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni.


“L’incarico di responsabilità in un settore strategico di primaria importanza conferma la fiducia riposta nella professionalità del dottore Frittitta. A lui le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro”, dichiara il sindaco Italia.

Frittitta è nell’amministrazione regionale dal 1994, vanta una consolidata esperienza alla guida di strutture importanti: ha diretto diversi dipartimenti, tra cui, Urbanistica, Agricoltura e Attività produttive ed è attualmente capo di gabinetto vicario del presidente della Regione.


