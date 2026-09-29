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Il siracusano Colnaghi s’immerge con Alessia Zecchini sulla muta i sogni dei bimbi di Gaza

di Oriana Gionfriddo ·
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Il siracusano Colnaghi s'immerge con Alessia Zecchini sulla muta i sogni dei bimbi di Gaza

Un’immersione per dare voce ai bambini di Gaza. L’attivista siracusano Sebastian Colnaghi, ambientalista e subacqueo, si è immerso nelle acque di Milazzo insieme ad Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea con 18 medaglie d’oro. Con loro hanno portato i sogni e i messaggi di 117 bambini palestinesi evacuati da Gaza.

L’iniziativa fa parte di “Rising Dreams”, una campagna umanitaria e di sensibilizzazione presente in tutto il mondo. La campagna dà voce ai sogni dei bambini di Gaza e al loro diritto fondamentale di giocare.

I bambini, oggi ospitati a Bologna, sono arrivati a Milazzo per scrivere le loro speranze direttamente sulla muta della campionessa. Zecchini le ha poi portate con sé sott’acqua, nel Mediterraneo.

Così un’immersione è diventata un messaggio rivolto a tutto il mondo: ogni bambino ha il diritto di giocare. All’iniziativa ha partecipato anche la comunità locale.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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