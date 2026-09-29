Il siracusano Colnaghi s’immerge con Alessia Zecchini sulla muta i sogni dei bimbi di Gaza

Attualità · a milazzo

Un’immersione per dare voce ai bambini di Gaza. L’attivista siracusano Sebastian Colnaghi, ambientalista e subacqueo, si è immerso nelle acque di Milazzo insieme ad Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea con 18 medaglie d’oro. Con loro hanno portato i sogni e i messaggi di 117 bambini palestinesi evacuati da Gaza.

L’iniziativa fa parte di “Rising Dreams”, una campagna umanitaria e di sensibilizzazione presente in tutto il mondo. La campagna dà voce ai sogni dei bambini di Gaza e al loro diritto fondamentale di giocare.

I bambini, oggi ospitati a Bologna, sono arrivati a Milazzo per scrivere le loro speranze direttamente sulla muta della campionessa. Zecchini le ha poi portate con sé sott’acqua, nel Mediterraneo.

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Così un’immersione è diventata un messaggio rivolto a tutto il mondo: ogni bambino ha il diritto di giocare. All’iniziativa ha partecipato anche la comunità locale.