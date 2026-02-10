Il siracusano Diego Bivona eletto Presidente di Confindustria Sicilia

Si è svolta stamane, a Palermo, nella sede della Federazione Regionale di Confindustria, il Consiglio di Presidenza di Confindustria Sicilia che ha eletto all’unanimità Presidente Diego Bivona. Già Presidente di Confindustria Siracusa dal 2017 al 2023, con una carriera manageriale e una profonda conoscenza del Sistema Confindustria, ha ricevuto il plauso di tutti gli Imprenditori stamane presenti.

Nel suo intervento ha ricordato la priorità di rendere competitiva la Sicilia, con infrastrutture materiali e immateriali, con una attenzione alla rilevanza del capitale umano. “La Sicilia attraversa una fase strategica – ha affermato Bivona – la nostra regione è chiamata a svolgere un ruolo centrale nella transizione energetica, l’Isola ha tutte le caratteristiche per acquisire un ruolo di sovranità strategica e diventare l’hub energetico del Mediterraneo. In tale contesto – ha concluso il neo presidente di Confindustria Sicilia – per affrontare le nuove sfide, assume sempre maggiore rilevanza il tema del capitale umano, con particolare attenzione alle competenze adeguatamente qualificate“.

“Esprimo la mia forte soddisfazione per l’elezione di Diego Bivona a Presidente di Confindustria Sicilia. Sono certo che con la sua esperienza e la sua competenza Diego Bivona contribuirà decisamente allo sviluppo delle imprese siciliane. Anche a nome del Consiglio di Presidenza e di tutti associati di Confindustria Siracusa faccio i miei migliori auguri di Buon Lavoro al Presidente Bivona – ha commentato il Presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale”.

L’On. Giuseppe Carta esprime i suoi più sinceri auguri di buon lavoro a Diego Bivona, eletto nuovo presidente di Confindustria Sicilia e sottolinea come il profilo del nuovo presidente sia caratterizzato da una conoscenza profonda delle dinamiche produttive del territorio e da una costante attenzione al dialogo con le istituzioni. “Il suo impegno e le esperienze pregresse – aggiunge – saranno determinanti per rafforzare il ruolo di Confindustria Sicilia come interlocutore autorevole e propositivo, capace di sostenere le imprese in una fase di cambiamento complessa ma ricca di opportunità. In una fase storica delicata come quella che stiamo attraversando – prosegue l’On. Giuseppe Carta – le sfide che attendono il sistema produttivo siciliano richiedono visione, responsabilità e capacità di innovazione. Transizione ecologica, sostenibilità ambientale, digitalizzazione e competitività internazionale non sono più opzioni, ma priorità inderogabili. Il futuro dell’industria siciliana – continua Carta – passa dalla capacità di coniugare crescita economica e rispetto del territorio. Sono certo che il presidente Bivona saprà guidare Confindustria Sicilia lungo un percorso orientato alla sostenibilità, all’innovazione e alla creazione di valore duraturo per imprese e comunità. Le istituzioni regionali – conclude l’On. Carta – continueranno a essere interlocutori attenti e disponibili, affinché il confronto con il mondo imprenditoriale si traduca in azioni politiche concrete capaci di accompagnare le aziende siciliane verso un modello di sviluppo moderno e sostenibile.”