Il siracusano Fabio Spatafora al Tembaine Desert Rally 2025: la “Dakar delle e-bike” tra le dune della Tunisia

Dal 23 al 30 novembre 2025 il deserto tunisino ospiterà la seconda edizione del Tembaine Desert Rally, una competizione unica nel suo genere che unisce spirito d’avventura, sostenibilità ambientale e tecnologia. Tra i protagonisti ci sarà anche Fabio Spatafora, unico rappresentante siracusano al via.

Oltre cento atleti provenienti da diversi Paesi si sfideranno in sella alle loro e-bike, le biciclette a pedalata assistita, affrontando sei tappe tra le dune del Sahara, con percorsi giornalieri da 65 a 80 chilometri. Un raid “green” che trasforma l’adrenalina delle vecchie gare africane in una sfida silenziosa e sostenibile.

C’erano una volta i raid leggendari di auto e moto che solcavano le piste africane, come la mitica Parigi-Dakar ideata da Thierry Sabine alla fine degli anni ’70. Oggi quell’eredità rivive in una forma nuova e rispettosa dell’ambiente.

Il Tembaine Desert Rally (TDR) nasce da un’intuizione di Alex Bettini, che racconta: “Il silenzio magico del deserto e la libertà di esplorare senza il rombo dei motori mi hanno spinto a creare una gara dove l’avventura si vive in armonia con la natura. Le e-bike offrono un’esperienza autentica e un impatto ambientale minimo rispetto ai mezzi tradizionali.”

La prima edizione, disputata nel dicembre 2024 tra Douz, Ksar Ghilane e Tataouine, è stata vinta dal francese Miguel Martinez, oro olimpico a Sydney 2000. Quest’anno, con oltre cento iscritti, la gara cresce e si prepara a diventare un riferimento internazionale per l’endurance a pedalata assistita.

Il tracciato attraversa alcuni dei luoghi più spettacolari della Tunisia: dalle oasi di Douz, “porta del Sahara”, alle pietraie lunari di Tataouine, fino alle dune monumentali di Tembaine, che in lingua berbera significa “la montagna vista da lontano”.

Si tratta di un’area di straordinaria bellezza e fragilità ambientale, all’interno del Parco Nazionale di Jebil, il più grande del Paese, con un’estensione di 150 mila ettari.

Tra i nomi di spicco dell’edizione 2025 figurano: Miguel Martinez, vincitore della scorsa edizione e leggenda del ciclismo off-road; Marco Melandri, ex campione del mondo 250cc e icona della MotoGP; Tony Longo, ciclista professionista con oltre 100 vittorie; Mirko Pirazzoli, ex nazionale di cross country e direttore tecnico del TDR 2025; Fabio Spatafora, pilota siracusano, campione GT-Csai nel 2004 con Ferrari, e primo vincitore in Europa con una Corvette nel campionato endurance GT1, alla 6 ore di Vallelunga del 2002.

Spatafora tenterà una sfida personale che ha battezzato “Desert Triple Crown”: completare tre raid nel deserto in tre discipline diverse — e-bike nel 2025 (Tembaine Desert Rally), moto nel 2026 (Rally dei Faraoni) e auto nel 2027 (Dakar Classic).

Il format del Tembaine prevede due categorie: Desert, con velocità limitata a 25 km/h e batterie fino a 1050 Wh e Rally, più libera, con batterie fino a 1600 Wh e possibilità di sostituzione a metà tappa.

“È come una Dakar su due ruote elettriche,” spiega Bettini. “Ci sono trasferimenti e prove speciali tra waypoints, in cui contano abilità, strategia e capacità di orientamento. È una sfida con sé stessi, ma anche un modo nuovo di vivere il deserto.” La competizione è interamente alimentata da energia solare, grazie a pannelli fotovoltaici che vengono spostati da tappa a tappa per ricaricare le biciclette.

“Siamo impegnati a proteggere e preservare l’ambiente del Sahara,” sottolinea Bettini. “Ogni scelta logistica e tecnica mira a ridurre l’impatto ecologico e a tutelare un ecosistema tanto fragile quanto straordinario.”

Per Fabio Spatafora, quella del Tembaine sarà un’esperienza di sport e vita: “Il fascino del deserto, la fatica, il silenzio e la sostenibilità: tutto si unisce in una sfida che va oltre la competizione. È un ritorno all’essenza dell’avventura.” Con lui, un pezzo di Siracusa correrà tra le dune del Sahara, in una gara che vuole dimostrare che l’adrenalina può essere amica dell’ambiente.