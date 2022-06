Il siracusano Giuseppe Di Natale eletto segretario generale Uiltec Sicilia

Sul tema “Sosteniamo il lavoro, lavoriamo al futuro”, il 3° Congresso regionale della Uiltec Sicilia, ha eletto a segretario generale il siracusano Giuseppe Di Natale. Guiderà il sindacato regionale dei chimici della Uil per i prossimi 4 anni.

“Zero morti sul lavoro è la campagna della Uil che condividiamo noi della Uiltec nella sua integrità – dice –. Zero morti è l’obiettivo per cui i nostri rappresentanti di fabbrica ogni giorno si impegnano, dando il massimo

nonostante il contesto lavorativo diventi ogni sempre più difficile. Più difficile vista la crisi del settore industriale, vista la mancanza di prospettive per il futuro e vista la mancanza di investimenti che si ripercuotono inevitabilmente anche sulle misure di sicurezza. Questa situazione si aggrava nelle attività in appalto assegnate con una politica degli appalti al ribasso, che da anni denunciamo, che fa dell’elemento economico l’alibi per abbassare gli standard di sicurezza e questo è inaccettabile”.