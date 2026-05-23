Il siracusano Ignazio Cannavò direttore sportivo della One Racing Team: a Misano la sfida del GT Series Time Attack Italia

Nuova sfida nel mondo dei motori per il siracusano Ignazio Cannavò, che sarà impegnato nel ruolo di direttore sportivo della One Racing Team in occasione della terza tappa del campionato GT Series Time Attack Italia, in programma il 23 e 24 maggio sul circuito di Misano.

Cannavò seguirà dal box la Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo2, vettura protagonista assoluta dell’inizio di stagione e già vincitrice delle prime due tappe del campionato in pista. Al volante della Lamborghini ci sarà il pilota Marzio Moretti, chiamato a confermare gli ottimi risultati ottenuti finora dalla scuderia.

Per Cannavò, però, il campionato era iniziato con uno stop forzato a causa di un infortunio che gli ha impedito di prendere parte direttamente alle gare. Nonostante ciò, il team ha saputo mantenere alto il livello competitivo: nella gara inaugurale il collaudatore Lamborghini Luigi Moccia ha conquistato la prima vittoria stagionale, mentre ad aprile è arrivato il successo di Marzio Moretti sul circuito del Red Bull Ring, in Austria.

Proprio Moretti, alla vigilia della tappa di Misano, ha espresso entusiasmo e fiducia per il lavoro svolto dalla squadra: “La vettura è messa a punto molto bene, sono contento di essere in squadra con la One Racing Team e mi impegnerò al massimo per la terza tappa di Misano”.

La scuderia punta ora a confermarsi ai vertici del campionato, forte di una vettura competitiva e di un team che, gara dopo gara, sta dimostrando solidità e ambizione.