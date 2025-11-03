Il siracusano Ignazio Cannavò trionfa nella GT Supercup: vittoria assoluta a Misano con la sua Lamborghini Huracan

Il pilota Ignazio Cannavò, originario di Siracusa e residente a Malta da diversi anni, si è laureato campione della GT Supercup 2025, conquistando il titolo a bordo della Lamborghini Huracan Supertrofeo EVO2. Una stagione straordinaria culminata con la vittoria assoluta nella finale di Misano lo scorso 1° novembre 2025, dove Cannavò ha sbaragliato la concorrenza anche delle categorie superiori.

Il successo porta la firma della scuderia One Racing Team, con il supporto tecnico di Squadra Corse, e la strategia vincente del manager Luigi Moccia, che ha affiancato al pilota siracusano Mattia Michelotto, reduce dalla vittoria del Campionato GT Sprint a Monza.

Proprio a Misano, Michelotto ha fatto registrare il miglior tempo del Time Attack Italia, 1’32.927, un record che ha contribuito a consolidare la vittoria finale del duo.

Cannavò ha dominato la stagione con risultati eccezionali: vittoria assoluta tra le GT a Monza, trionfo al Red Bull Ring – unica tappa estera del campionato – e una serie di prestazioni costanti che gli hanno permesso di mantenere la leadership nella categoria GT Supercup fino alla fine.

“Dedico questa vittoria alla mia famiglia, che mi supporta e mi sopporta da anni, agli imprenditori che hanno creduto in me e alla Casa Famiglia Isola Felice di Floridia, dove sono volontario da tempo” – ha dichiarato emozionato Cannavò al termine della gara.