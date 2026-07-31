Il siracusano Liddo Schiavo vince il Premio Culturale “Girasole”

Cultura · Il riconoscimento

C’è anche l’autore siracusano Liddo Schiavo tra i vincitori della prima edizione del Premio Culturale “Girasole”. Il riconoscimento gli è stato attribuito per la sua opera “L’Aranceto – Storia di un esodo inverso”. Comunicatore pubblico nel maggior Ente Locale siciliano e già attivo in incarichi di vertice in importanti istituzioni culturali, sociali, sportive e politiche, Liddo Schiavo ha scritto e diretto numerose opere per il teatro regionale siciliano. Da decenni conduce corsi di drammaturgia all’interno degli istituti penitenziari, realizzando spettacoli e recital con i detenuti. Tra le sue produzioni figurano “La tragedia di Colapesce”, “Zibaldone”, “Ulisse di Sicilia”, “C’era una volta in Sicilia”, “Carruba e lo scoglio delle sirene”, “La Truvatura”, “Faccia Disperata”, “Polifemu” e lo stesso “L’Aranceto”.

​A motivare la scelta è la giuria del premio, composta dal presidente del circolo Giuseppe Iatì, poeta e attore, dal critico letterario Gaspare Agnello, da Filippo Vitello, presidente della Pro Loco di Grotte, e dall’Avv. Diego Guadagnino, studioso e scrittore, che ha voluto riconoscere a Liddo Schiavo la sua intensa attività teatrale e, soprattutto, il grande impegno sociale e umano che porta avanti da anni, a partire dai laboratori con i detenuti.

​Il Premio Culturale “Girasole” vuole essere un faro puntato sui talenti della nostra amata Sicilia – dichiara il giovane presidente Giuseppe Iatì – Abbiamo voluto premiare personalità che, attraverso la scienza, la letteratura, il cinema, il teatro e la musica, portano in alto il nome della nostra terra. Sono particolarmente orgoglioso della sezione giovani promesse: premiare i talenti in erba significa far emergere il loro valore e dare il giusto spazio alle nuove generazioni.

Tra i premiati figurano l’infettivologo catanese Dott. Fabrizio Pulvirenti per il libro “SSN 4.0 – Proposte per la rifondazione del Servizio Sanitario Nazionale”, la Prof.ssa Maria Caserta, di Maletto (Catania), per l’opera “Tino Barresi. Un uomo che dell’arte ha fatto la sua essenza di vita”, il Prof. agrigentino Pasquale Seddio per il volume “I sacri monti del Piemonte e della Lombardia”, il Prof. Francesco Pira, di Licata, per il saggio “La buona EduComunicazione”, la Prof.ssa ennese Stefania Avola per “Sicilia d’inverno inedita e sentimentale”, il Cavaliere di Gran Croce Gaetano Allotta per il suo prezioso impegno nella valorizzazione culturale e sociale del territorio agrigentino, e il poeta raffadalese Mimmo Galletto per il suo contributo alla poesia in lingua siciliana.

​Per la sezione cinema i vincitori sono il regista palermitano Gaetano Di Lorenzo con il docufilm “Fuorisede – Storie di vita e di studi” e il regista favarese Stefano Vinciguerra con il film “Tradimento e potere”, mentre ampio spazio è dedicato alla lirica con i soprani Sara Chianetta, presidente del Centro Studi “Antonio Russello” di Favara, e la Prof.ssa agrigentina Fiammetta Bellanca.

​Per la sezione giovani promesse i premiati sono: la montallegrese Stella Cinquemani, di 10 anni, per la ginnastica artistica, il tenore empedoclino Davide Guarraggi, di 14 anni, e Elisa Tararà, di 17 anni, di Canicattì, per la poesia.

​L’evento, organizzato dal “Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS” con il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Comune di Montallegro, si terrà mercoledì 12 agosto 2026, alle 20, nell’Aula Multimediale “Ercole Agatino Longo” di Montallegro.