Il siracusano Massimo Conigliaro nel comitato tecnico per l’attuazione della riforma fiscale

Il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo ha nominato il siracusano Massimo Conigliaro componente della Commissione di Esperti del Comitato Tecnico per l’attuazione della Riforma Tributaria.

Il disegno di legge delega sulla Riforma Fiscale di recente approvato dal Parlamento è entrato in vigore il 29 agosto 2023 ed il Comitato Tecnico istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha il compito di redigere una preliminare formulazione delle proposte normative da offrire alla valutazione del Ministro, del Governo e delle competenti Commissioni Parlamentari oltre che delle diverse Conferenze Stato Regioni.

L’obiettivo è quello di procedere senza indugio alla stesura di proposte per i decreti legislativi delegati, in linea con le direttrici fissate dalla legge delega. Massimo Conigliaro, per dieci anni presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa, è stato Coordinatore della Conferenza Regionale degli Ordini della Sicilia. Attualmente è componente del Comitato Scientifico della rivista il fisco nonché cultore della Materia in Diritto Tributario nell’Università di Palermo; nell’ambito del Comitato Tecnico per l’attuazione della Riforma Tributaria farà parte della Commissione Contenzioso Tributario.

“Il Vice Ministro Leo – dichiara Massimo Conigliaro – ha dato uno straordinario impulso alla riforma tributaria attesa da molti anni dal mondo dei professionisti e delle imprese. Dopo l’approvazione della legge delega, si apre adesso il fondamentale capitolo dei decreti delegati ed occorre lavorare con le migliori risorse disponibili per scrivere una nuova pagina del rapporto tra fisco e contribuenti, con l’auspicio di giungere all’agognata semplificazione delle disposizioni di legge e ad una tassazione più equa e razionale. L’istituzione di un Comitato Tecnico consente un preliminare confronto tra esperti della materia al fine di indirizzare al meglio i lavori parlamentari. Non farò mancare il mio contributo, consapevole dell’importante ruolo assegnato dal Vice Ministro, che ringrazio per la fiducia che mi ha voluto accordare”.