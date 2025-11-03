Il siracusano Simone Violante campione regionale Élite Master alla Coppa Jonica

Una vittoria importante per il ciclismo siracusano, quello autentico, fatto di sacrificio, determinazione e passione. Durante le premiazioni della stagione sportiva 2025 CSAIN, svoltesi il 2 novembre a Pedara, il siracusano Simone Violante ha conquistato il primo posto nella categoria Élite Master per il campionato Coppa Jonica – settore strada, aggiudicandosi anche il prestigioso titolo di Campione Regionale.
Per Violante, al primo anno di rientro alle gare, si tratta di un traguardo di grande valore, raggiunto con costanza e dedizione. «Ha dato tutto il suo meglio – commentano dal team – e la stagione 2026 si preannuncia ancora più entusiasmante».
Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla società ASD F.lli Mazzarella Tavana Bike di Solarino, squadra di appartenenza dell’atleta, per il sostegno e la professionalità dimostrati durante tutto l’anno sportivo.
