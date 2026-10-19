Il siracusano Stefano Partexano bronzo ai Mondiali di pattinaggio artistico in Paraguay

Orgoglio siracusano ai Mondiali di pattinaggio artistico 2026. Il giovane Stefano Partexano, originario di Siracusa, ha conquistato il terzo posto con la sua squadra, l’Evolution Skating Team di Portogruaro, nella competizione che si è svolta ad Asunción, in Paraguay.
La squadra, guidata dall’allenatore Marco Fortunato, si è distinta nella categoria Division Gruppo Junior con la coreografia “The Sound of Silence”, salendo sul terzo gradino del podio mondiale.
È un risultato storico per la squadra veneta e una grande soddisfazione per Stefano, che porta in alto il nome di Siracusa nello sport internazionale.
“È stata un’emozione indescrivibile rappresentare l’Italia e la mia città a questo livello”, racconta Stefano.
La famiglia Partexano e tutta la comunità siracusana festeggiano un traguardo che premia anni di sacrifici, allenamenti e passione per il pattinaggio artistico.