Il siracusano Vito Brancato premiato alla Camera con il Premio America Giovani

Attualità · il PREMIO

Un riconoscimento nazionale per un giovane talento siracusano. Vito Brancato ha ricevuto il Premio America Giovani per il talento universitario, assegnato dalla Fondazione Italia Usa ai neolaureati più meritevoli delle università italiane. La cerimonia si è svolta il 7 ottobre a Roma, nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

Brancato si è laureato all’Università di Catania, prima in Lettere moderne e poi nella magistrale in Internazionalizzazione delle relazioni commerciali.

“Sono onorato di questo risultato, perché valorizza il lavoro e lo studio fatti durante il percorso universitario, sia nella triennale sia nella magistrale – racconta – Sentirmi chiamare per nome e ricevere questo premio rappresentando la mia città d’origine, Siracusa, è stato emozionante. È un traguardo importante del mio percorso accademico e un primo passo rilevante per il futuro”

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Il premio gli permetterà di frequentare un master executive di alta formazione in Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy, con una borsa di studio che copre tutti i costi. “Ringrazio chi mi ha sostenuto: la mia famiglia, l’Università di Catania, che mi ha permesso di studiare nel mio territorio, e la Fondazione Italia Usa per aver organizzato questo riconoscimento”, aggiunge.

Il Premio America Giovani è promosso dalla Fondazione Italia Usa e affianca il Premio America, lo storico riconoscimento destinato a personalità di fama internazionale. Ogni anno valorizza mille neolaureati italiani con un percorso universitario di eccellenza nelle discipline di interesse della Fondazione, per aiutarli concretamente a entrare nel mondo del lavoro internazionale.