“Il Sole d’Inverno” di Alessio Di Modica arriva a Siracusa, giovedì la presentazione

Dopo essere stato presentato ufficialmente a Palermo, al Festival Una Marina di Libri, il libro Sole D’Inverno di Alessio Di Modica, testo tratto da uno spettacolo che la compagnia Area Teatro porta in scena dal 2018, arriva a Siracusa.

La casa editrice romana Red Star Press ha deciso di pubblicarlo col titolo Sole D’Inverno -Graziella Vistré e lo sciopero di Lentini del ’66: storie di arance, donne e lotte; la pubblicazione è arricchita dalla prefazione di Adriana Laudani (Avvocata in diversi processi antimafia, collaboratrice di Pio La Torre e attivista dell’U.D.I)

Il 18 giugno verrà presentato a Siracusa presso l’ex Convento dei Carmelitani in via S. Pietro, 26. Dialogheranno con l’autore Adriana Canclini, Adriana Drago e Yvonne Motta, donne impegnate e protagoniste sui temi trattati dal libro. Modera Giovanni Fiderio della libreria Zaratan, organizzatrice insieme ad Area Teatro della serata.

Gli eventi in questione vengono raccontati da Alessio Di Modica, con la passione del cuntista e il rigore dello storico, al cui centro c’è la figura di Graziella Vistrè: tra le fondatrici dell’UDI, una delle prima donne a diventare consigliera comunale in Sicilia, sindacalista che lavorò tra Bagheria e Lentini. La sua figura e il suo operato erano stati dimenticati, anche a causa di una storiografia ufficiale troppo spesso a retaggio maschile. Alessio Di Modica ha realizzato una lunga a e faticosa ricerca per raccontare lei e gli eventi di cui fu protagonista con le donne lavoratrici che riuscì ad organizzare. Nel ’66 diedero vita a un grosso sciopero a Lentini (SR) che fu una delle scintille dell’autunno caldo.

Il testo diventa a un panorama straordinario di donne e uomini, che nel dopoguerra lottarono in ogni paese, in ogni piazza per consegnare al futuro un’eredità dei diritti sociali e civili, di preziose conquiste. La memoria di quelle voci, di quelle donne, di quegli anni è un esercizio quotidiano necessario che questo racconto ben rappresenta.

Alessio Di Modica è alla sua settima pubblicazione, tra i suoi libri, ci sono Il sogno di zio Ciano (2013) che racconta la fine del mondo della pesca della costa sud est della Sicilia; Stay clown (2019) pubblicato prima a Taiwan e poi in Italia; due raccolte di poesie Sulle orme di un nome (1998) e Invertebrata night (2005); il testo teatrale Da faro a faro (2004), testo sullo spettacolo sui fatti del g8 di Genova che adesso gira col nome a20ANNI- cronache di inizio millennio dal G8 di Genova