“Il suono della terra”: il nuovo brano di Taoma è un richiamo viscerale alla vita autentica

Non un semplice brano, ma un atto necessario. Un messaggio che pulsa. Una scossa che vibra tra voce, suono e respiro. È questo “Il suono della terra”, il nuovo brano del duo musicale Taoma, pubblicato in questi giorni e già disponibile all’ascolto sulle principali piattaforme. Una traccia densa, poetica e potente, che si impone con intensità in un panorama musicale spesso anestetizzato dal rumore.

È il quarto tassello di un progetto che rifugge il consenso facile per lasciare un segno, scuotere coscienze, evocare ascolto profondo.





“Viviamo in un tempo che corre, urla, consuma – spiegano le autrici – in cui il silenzio fa paura e l’ascolto autentico è raro. Il suono della terra è la nostra risposta. Non per piacere. Ma per dire”.

Il testo del brano è una narrazione tagliente e lucida dell’alienazione digitale in cui molti si dibattono:

“Barcolliamo sordi per le vie delle città / Persi nei meandri dell’ultimo post o stato di Whatsapp / Nel turbine suicida di una vana celebrità”.

In contrasto con questa deriva, la canzone invita a un ritorno alla presenza, alla natura, all’ascolto del mondo che ci ospita:

“Basterebbe ascoltare il ruggito del mare / l’affanno dei boschi lassù / il silenzioso grido dei pesci / … il dolce eterno suono della terra”.

Il suono – come sempre nei lavori di Taoma – è stratificato, avvolgente, essenziale e simbolico. Ogni elemento è pensato, nulla è casuale. “Ogni verso è una scelta, ogni suono un’intenzione”, raccontano.

Taoma è l’unione di due anime affini: Francesca Nobile, maestra di yoga e pittrice, e Claudia Santacroce, cantautrice e insegnante. Insieme danno vita a un progetto musicale sperimentale che affonda le radici nella spiritualità, nell’ascolto interiore e nel contatto viscerale con l’universo naturale.

“La nostra è musica dal gentile intento – spiegano –. È una forma d’arte che nasce per riconnettere, per evocare l’essenza più autentica dell’essere umano. Non chiediamo di ascoltarla soltanto. Chiediamo di sentirla”.