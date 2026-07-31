Il superyacht Four Seasons sceglie Siracusa: lusso a cinque stelle nel porto della città

Attualità · Porto Grande

Non è passato inosservato il suo arrivo nel porto di Siracusa. A catturare l’attenzione di cittadini, turisti e appassionati di nautica è stato Four Seasons I, il primo yacht da crociera ultra-lusso della celebre catena alberghiera Four Seasons, ormeggiato oggi nello scalo aretuseo durante una delle tappe del suo itinerario nel Mediterraneo.

Consegnata da Fincantieri alla fine di febbraio nel cantiere di Ancona, l’imbarcazione rappresenta il debutto del marchio canadese nel settore delle crociere di lusso. Il viaggio inaugurale è partito lo scorso 20 marzo, in occasione del 65° anniversario di Four Seasons e con l’apertura del primo hotel nel 1961, dando il via a una nuova proposta di ospitalità che punta a trasferire in mare gli standard dei suoi hotel a cinque stelle. In questo suo viaggio inaugurale, che oggi tocca anche Siracusa, la lussuosa imbarcazione toccherà anche le isole greche, la costa dalmata, il Montenegro e la Costa Azzurra.

Lunga oltre 200 metri, Four Seasons I dispone di 95 suite panoramiche realizzate con un investimento medio di circa 4,6 milioni di euro ciascuna, tutte progettate per offrire ampi spazi e massima privacy. Tra gli ambienti più esclusivi spicca la Funnel Suite, distribuita su quattro livelli e dotata di piscina e spa privata.

A bordo trovano spazio undici ristoranti con proposte gastronomiche internazionali, una spa con hammam e area crioterapia, palestra, cinema all’aperto e una piscina lunga 19 metri, pensata per offrire agli ospiti un’esperienza paragonabile a quella di un resort di lusso.

Durante la stagione estiva lo yacht naviga tra alcune delle principali destinazioni del Mediterraneo, toccando Grecia, Croazia, Montenegro, Costa Azzurra e Sicilia, mentre nei mesi invernali sarà impiegato su itinerari tra Caraibi e Bahamas.

Anche i prezzi rispecchiano il posizionamento esclusivo del marchio: una settimana di crociera nel Mediterraneo parte da circa 25.500 dollari, mentre gli itinerari nei Caraibi possono superare i 77.000 dollari, a seconda della sistemazione scelta e dei servizi aggiuntivi.

La presenza di Four Seasons I nel porto di Siracusa aggiunge così un altro prestigioso tassello alla città, sempre più inserita nei circuiti della nautica internazionale e meta scelta da yacht e navi di fascia alta che fanno scalo lungo le rotte del Mediterraneo.