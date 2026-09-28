Il Tai Chi Chuan: un’antica arte marziale cinese nata dal taoismo

Sport · meditazione

Tai Chi Chuan è un’antica arte marziale cinese nata dal taoismo, oggi praticata soprattutto come meditazione in movimento.

I movimenti sono lenti, fluidi, a basso impatto, quindi non serve una condizione fisica particolare. I benefici principali sono equilibrio migliore, flessibilità e tono muscolare, meno dolori alla schiena e al collo, respiro più profondo e ossigenazione migliore.

Aiuta molto anche su stress, ansia, sonno e concentrazione. Gli studi lo consigliano per prevenire cadute negli anziani e come supporto per Parkinson, artrite, fibromialgia e pressione alta. È rivolto a tutti, davvero a qualunque età, dagli anziani che vogliono restare agili ai giovani che cercano relax e benessere.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Non ha controindicazioni e puoi praticarlo da solo o in gruppo con abbigliamento comodo. Oltre al benessere, il Tai Chi Chuan nasce come arte marziale interna. Il termine Chuan significa proprio pugno o tecnica di combattimento. Le forme lente allenano leve, leve articolari, controllo della distanza e l’uso della forza interna chiamata Qi per deviare e ridirigere la forza dell’avversario. Quindi sotto la lentezza c’è un sistema completo di autodifesa, anche se oggi viene insegnato soprattutto per salute.