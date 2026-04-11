Ultime news

2 minuti di lettura
“Rigeneriamo la periferia”

Il talento siracusano Giovanni Boreo conquista Palermo con “Respiro”

Il giovane, grazie anche al sostegno del Rotary Siracusa Monti Climiti, vince il concorso Legalità

Il giovane siracusano vincitore del concorso

Il giovane, grazie anche al sostegno del Rotary Siracusa Monti Climiti, vince il concorso Legalità

2 minuti di lettura

Ieri mattina, nell’aula magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, si è svolta la cerimonia di premiazione del XV “Concorso nazionale Legalità e cultura dell’etica 2025-2026”, un appuntamento ormai consolidato che promuove i valori della legalità tra le nuove generazioni.

Tema centrale del forum di quest’anno è stato “Rigeneriamo la periferia”, un invito rivolto ai giovani a riflettere sul recupero sociale, culturale e urbano delle aree marginali, spesso segnate da disagio ma ricche di potenzialità. I partecipanti al concorso hanno risposto con entusiasmo, presentando numerosi e variegati elaborati: fotografie, poesie, cortometraggi, manifesti, temi musicali e canzoni, ciascuno capace di offrire uno sguardo originale e creativo sul tema proposto.

Tra i protagonisti dell’evento, il Rotary Club Siracusa Monti Climiti, che ha partecipato attivamente coinvolgendo numerosi studenti provenienti dalle scuole della provincia di Siracusa. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita culturale per i giovani partecipanti.

Tra gli istituti presenti si è distinto l’Istituto Tecnico E. Fermi, che ha ottenuto un prestigioso riconoscimento grazie al talento di uno dei suoi studenti. Giovanni Borneo si è infatti classificato al primo posto, conquistando la giuria con un originale tema musicale per violino intitolato “Respiro”.

Il brano vincitore esprime con intensità il concetto che “ci sono luoghi e periferie; echi di cemento che rimangono inascoltati”: un’immagine evocativa che richiama il silenzio e l’emarginazione di tanti contesti urbani, ma anche il bisogno urgente di restituire voce, dignità e attenzione a queste realtà. Attraverso la musica, l’autore è riuscito a trasformare questo messaggio in un’esperienza emotiva profonda, capace di coinvolgere e far riflettere.

La cerimonia si è conclusa con grande entusiasmo, confermando ancora una volta l’importanza di iniziative che uniscono scuola, istituzioni e associazioni nella promozione di una cultura fondata su responsabilità, rispetto e impegno civile, e capace di guardare con speranza al futuro delle nuove generazioni.

Un sentito ringraziamento è stato inoltre rivolto alla Past President Elisabetta Guidi, referente d’area per il progetto, per l’importante lavoro profuso nel coinvolgere le scuole e nel promuovere con dedizione un’iniziativa di così alto valore educativo e sociale.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi