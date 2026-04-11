Il talento siracusano Giovanni Boreo conquista Palermo con “Respiro”

Ieri mattina, nell’aula magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, si è svolta la cerimonia di premiazione del XV “Concorso nazionale Legalità e cultura dell’etica 2025-2026”, un appuntamento ormai consolidato che promuove i valori della legalità tra le nuove generazioni.

Tema centrale del forum di quest’anno è stato “Rigeneriamo la periferia”, un invito rivolto ai giovani a riflettere sul recupero sociale, culturale e urbano delle aree marginali, spesso segnate da disagio ma ricche di potenzialità. I partecipanti al concorso hanno risposto con entusiasmo, presentando numerosi e variegati elaborati: fotografie, poesie, cortometraggi, manifesti, temi musicali e canzoni, ciascuno capace di offrire uno sguardo originale e creativo sul tema proposto.

Tra i protagonisti dell’evento, il Rotary Club Siracusa Monti Climiti, che ha partecipato attivamente coinvolgendo numerosi studenti provenienti dalle scuole della provincia di Siracusa. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita culturale per i giovani partecipanti.

Tra gli istituti presenti si è distinto l’Istituto Tecnico E. Fermi, che ha ottenuto un prestigioso riconoscimento grazie al talento di uno dei suoi studenti. Giovanni Borneo si è infatti classificato al primo posto, conquistando la giuria con un originale tema musicale per violino intitolato “Respiro”.

Il brano vincitore esprime con intensità il concetto che “ci sono luoghi e periferie; echi di cemento che rimangono inascoltati”: un’immagine evocativa che richiama il silenzio e l’emarginazione di tanti contesti urbani, ma anche il bisogno urgente di restituire voce, dignità e attenzione a queste realtà. Attraverso la musica, l’autore è riuscito a trasformare questo messaggio in un’esperienza emotiva profonda, capace di coinvolgere e far riflettere.

La cerimonia si è conclusa con grande entusiasmo, confermando ancora una volta l’importanza di iniziative che uniscono scuola, istituzioni e associazioni nella promozione di una cultura fondata su responsabilità, rispetto e impegno civile, e capace di guardare con speranza al futuro delle nuove generazioni.

Un sentito ringraziamento è stato inoltre rivolto alla Past President Elisabetta Guidi, referente d’area per il progetto, per l’importante lavoro profuso nel coinvolgere le scuole e nel promuovere con dedizione un’iniziativa di così alto valore educativo e sociale.