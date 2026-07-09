Il Tar conferma: decaduta la concessione dello Scialai di Portopalo

Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato dalla Greco Costruzioni & Servizi Srl contro il provvedimento con cui la Regione Siciliana aveva dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima per la gestione dello stabilimento balneare Scialai all’Isola delle Correnti, a Portopalo di Capo Passero. La sentenza conferma la legittimità del decreto emanato il 23 aprile 2026 dal Dipartimento regionale dell’Ambiente, che aveva disposto la decadenza della concessione sulla base di una serie di violazioni accertate nel corso delle verifiche amministrative e giudiziarie.

Tra gli elementi richiamati dalla Regione figuravano il sequestro preventivo dello stabilimento disposto dall’autorità giudiziaria e le contestazioni penali relative alla realizzazione dell’impianto in un’area sottoposta a tutela paesaggistica, oltre all’occupazione di una superficie demaniale superiore a quella autorizzata e alla realizzazione di opere non previste dalla concessione. La società aveva impugnato il provvedimento sostenendo, tra l’altro, che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2012 fosse ancora valida e contestando sia l’estensione delle presunte occupazioni abusive sia la proporzionalità della misura della decadenza.

Uno dei punti centrali della decisione riguarda il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza di Siracusa nel 2012. Secondo i giudici, il provvedimento autorizzativo consentiva esclusivamente l’utilizzo di servizi igienici chimici mobili, vietando espressamente la realizzazione di una fossa Imhoff e del relativo sistema di smaltimento.

Durante i controlli, invece, è stata accertata la presenza di servizi igienici collegati, tramite tubazioni interrate, a una fossa Imhoff. La società ha sostenuto che quest’ultima fosse stata realizzata su un terreno privato distante circa 200 metri dall’area demaniale e quindi nel rispetto delle autorizzazioni comunali. Per il Tar, tuttavia, questa circostanza non elimina la violazione. La prescrizione della Soprintendenza aveva infatti la finalità di evitare qualsiasi alterazione del suolo e del paesaggio mediante scavi, tubazioni o opere interrate, imponendo esclusivamente l’utilizzo di bagni chimici mobili. Secondo il collegio, la realizzazione delle tubazioni interrate costituisce comunque un intervento incompatibile con le prescrizioni paesaggistiche e con la tutela dell’area.

I giudici amministrativi hanno inoltre ritenuto legittime le contestazioni relative all’occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella concessa. Gli accertamenti della Guardia di Finanza e della Polizia locale avevano infatti rilevato l’utilizzo di un’area di circa 3.225 metri quadrati rispetto ai 1.000 metri quadrati autorizzati, mediante l’installazione di ombrelloni, lettini e altre attrezzature funzionali all’attività dello stabilimento. Respinta anche la censura sulla presunta sproporzione del provvedimento di decadenza: secondo il Tar, la misura trova giustificazione nella pluralità delle violazioni contestate e non in un singolo episodio.

Il Tribunale ha quindi confermato integralmente il provvedimento della Regione Siciliana, respingendo il ricorso della società concessionaria, condannata al pagamento delle spese di giudizio.