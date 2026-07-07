Il Teatro dei Pupi di Siracusa a Roma, Tosca e i Pupi: prima mondiale nella Capitale

Ha debuttato domenica 5 luglio 2026, nella suggestiva cornice dell’Acquario Romano, “Tosca e i Pupi siciliani”, atto unico rivisitato per l’occasione dal Teatro Vaccaro Mauceri. Un evento primo nel suo genere, accolto da un grandissimo gradimento di pubblico, che ha unito in una sola serata la millenaria arte dei pupari siciliani e il capolavoro di Giacomo Puccini, su libretto di V. Sardou – L. Illica – G. Giacosa, con testo teatrale di Alessandra Mauceri.

In apertura di serata è stata letta una lettera di augurio del presidente del Senato della Repubblica, che ha voluto così accompagnare con il proprio saluto istituzionale la prima assoluta dello spettacolo.

Alla rappresentazione hanno preso parte ambasciatori, i vertici delle Forze armate, autorevoli rappresentanti delle istituzioni e imprenditori del comparto pubblico, che hanno seguito con autentico trasporto ogni momento dello spettacolo, applaudendo a ciascun cambio di scena. L’Acquario Romano, al limite della capienza, ha accolto un pubblico che ha risposto con convinta partecipazione all’invito del Teatro e di Accademia Costume & Moda, i cui splendidi abiti hanno vestito i Pupi.

L’Orchestra Cilea, diretta dal Maestro Francesco Attardi, ha eseguito con rara maestria le partiture rivisitate, mentre il soprano e il tenore hanno emozionato nel profondo la platea. Mai una Tosca così: sentita e innovativa.

Il pubblico è rimasto estasiato di fronte a Pupi che parevano anima viva dell’Opera, empatici, forti e reali, che è cosa ben diversa dal semplicemente realistico. Al termine, una lunga standing ovation ha salutato l’intera compagnia, aprendo la strada a proposte di collaborazione e alla condivisione di progetti nuovi, in quella cifra di tradizione innovativa che contraddistingue il Teatro Vaccaro Mauceri.

Il Teatro raccoglie oggi, senza tema di smentita e senza falsa modestia, un successo di grandissimo rilievo, che segna un punto di partenza e non di arrivo.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli ospiti che hanno onorato la serata, ai tecnici, ai sarti, ai progettisti e all’Acquario Romano per la generosa ospitalità. Un ringraziamento particolare al ministero della Cultura e alla Siae, nell’ambito del Programma “Per chi crea”, che insieme a Esri Italia hanno fortemente sostenuto l’iniziativa.