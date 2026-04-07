Il Teatro dei Pupi torna nei reparti di Pediatria degli ospedali di Siracusa

Torna nei reparti di Pediatria dei presidi ospedalieri dell’Asp di Siracusa lo spettacolo teatrale “S.O.S Pupi in Corsia” della Compagnia dell’Opera dei Pupi del Teatro Alfeo Vaccaro-Mauceri. Lo spettacolo, con inizio alle ore 10.30 e della durata di circa 30 minuti, scritto da Alfredo Mauceri, è appositamente pensato per i piccoli pazienti.

Il calendario degli spettacoli avrà inizio l’8 aprile a Lentini, farà tappa il 22 aprile all’ospedale Di Maria di Avola e proseguirà nell’ospedale Umberto I di Siracusa con tre appuntamenti previsti per il 15 e il 29 aprile e per il 10 giugno. L’opera si configura come un progetto di teatro sociale, in cui l’arte dei pupi siciliani diventa veicolo di conforto, resilienza e speranza, contribuendo a creare un momento di leggerezza e sollievo emotivo.

Il progetto di teatro sociale utilizza l’antica arte dei pupi siciliani come strumento di supporto e sollievo per i piccoli pazienti e familiari, trasformando la corsia ospedaliera in un luogo di narrazione e divertimento.

La vicenda si svolge nell’immaginario “Ospedale dei Sorrisi” e vede protagonista l’infermiera Clara che, in seguito a un equivoco, si convince di essere una dottoressa specializzata nella cura di pupi e marionette. Attraverso il gioco terapeutico e l’interazione con i personaggi animati, lo spettacolo affronta temi quali la solitudine, l’accettazione e la ricerca della propria identità, offrendo ai bambini e alle loro famiglie un momento di resilienza e condivisione.

Il cast è composto dagli attori Donatella Liotta (dottoressa Clara), Paolo La Mesa (infermiere Batuffolo) e Salvo Canto (dottore).

Attraverso questo meccanismo ludico, lo spettacolo affronta temi universali quali la solitudine e la ricerca della propria identità, promuovendo l’empatia e la gentilezza come strumenti di cura essenziali per affrontare i momenti di difficoltà.