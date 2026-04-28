Il Teatro tra Luce e Parola, a Ortea Palace Hotel Siracusa incontri con registi e attori dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico e un percorso fotografico

Il Teatro tra Luce e Parola è il titolo del progetto che unisce Fondazione INDA e Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection. Attraverso un ciclo di eventi che intreccia cultura, arte e tradizione, si consolida il rapporto di collaborazione tra l’Istituto Nazionale del Dramma Antico e la prestigiosa struttura di proprietà di Russotti Gestioni Hotel che si trasforma così in un luogo d’eccezione per un dialogo vivo tra il teatro antico e la sensibilità contemporanea.

Dal 30 aprile al 31 dicembre, negli spazi di Ortea Palace Hotel, sono in programma incontri con registi e attori protagonisti della 61. Stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, e un percorso fotografico che attraverso gli scatti dei fotografi di scena dell’INDA consentirà di immergersi nell’atmosfera e nelle emozioni degli spettacoli che ogni anno richiamano spettatori da tutto il mondo. Infine, da settembre a dicembre, il progetto tra INDA e Ortea Palace rivolge il proprio sguardo al futuro del teatro con sei performance degli allievi e delle allieve dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico.

Il primo appuntamento del progetto Il Teatro tra Luce e Parola è in programma giovedì 30 aprile, alle 18. Protagonista del primo incontro sarà il regista franco canadese Robert Carsen. Acclamato e applaudito in tutto il mondo, sia nel teatro di prosa che nell’opera lirica, Carsen ha diretto al Teatro Greco di Siracusa Edipo Re nel 2022, Edipo a Colono nel 2025 e quest’anno porterà in scena Antigone di Sofocle. In dialogo con il sovrintendente della Fondazione INDA, Daniele Pitteri, l’incontro sarà un percorso nella carriera di questo grande artista e anche un modo per scoprire qualche anticipazione sullo spettacolo che debutterà il 9 maggio. Giovedì 30 aprile, alle 17,30 sarà anche inaugurato il percorso fotografico che resterà aperto al pubblico fino a luglio e permetterà ai visitatori e agli ospiti di Ortea Palace Hotel, di ammirare gli scatti di Maria Pia Ballarino, Franca Centaro e Michele Pantano, fotografi di scena dell’INDA.

Gli incontri con registi e attori proseguiranno poi a maggio e giugno in un percorso nel segno del teatro, della cultura e della bellezza.

“Il progetto con Ortea Palace Hotel significa portare il teatro e la cultura classica fuori dal Teatro Greco, farli respirare alla città, creare occasioni di confronto e approfondimento – sono le parole di Francesco Italia –. E’ questa la mission principale dell’INDA: tenere viva questa eredità straordinaria e renderla accessibile al pubblico contemporaneo. Siamo felici di poterlo fare in una struttura prestigiosa come Ortea Palace Hotel che in questi anni, anche grazie alla collaborazione con INDA, è diventato un luogo d’eccezione per un dialogo tra classico e contemporaneo”.

“Accogliere Il Teatro tra Luce e Parola all’Ortea Palace Sicily, Autograph Collection è per noi motivo di grande orgoglio. La collaborazione con la Fondazione INDA si rinnova e si rafforza, confermando il nostro impegno nel valorizzare il territorio anche attraverso la cultura” ha affermato Pippo Russotti, Managing Director di Russotti Gestioni Hotels, che ha aggiunto “Siamo felici che Russotti Gestioni Hotel possa contribuire, nel tempo, a rendere il teatro e la sua storia sempre più accessibili e vicini al pubblico, in una città unica come Siracusa”.