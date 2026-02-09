Il Torneo Open “Rapid Febbraio 2026” inaugura la nuova sede del Circolo Scacchistico di Siracusa

Si è svolto nella mattinata di ieri il Torneo Open di scacchi “Rapid Febbraio 2026”, evento che ha segnato ufficialmente l’inaugurazione della nuova sede del Circolo Scacchistico di Siracusa, sita in Via Piave 92.

Una giornata intensa e partecipata, all’insegna degli scacchi, della competizione sportiva e di una passione condivisa che ha animato fin da subito il nuovo spazio.

La nuova sede ha accolto giocatori di differenti livelli tecnici, offrendo un contesto di gara competitivo ma sempre caratterizzato da correttezza e spirito di condivisione. Gli spazi del circolo si sono popolati sin da subito di scacchiere, momenti di analisi e confronto tra appassionati.

Grande soddisfazione per gli organizzatori, che considerano il torneo inaugurale il primo passo di un percorso più ampio, con l’obiettivo di rendere la nuova sede un punto di riferimento stabile per gli scacchi a Siracusa: un luogo aperto, vivo, capace di accogliere giocatori di tutte le età e di ogni livello, dai principianti agli agonisti.

Per la cronaca, il torneo è stato vinto dal 14enne talento netino Diego Alfò, davanti al Maestro Riccardo Alaimo ed al promettente giovane floridiano Sebastiano Quattropani.

Nei prossimi giorni verranno rese note le prossime attività del Circolo Scacchistico di Siracusa, tra corsi, incontri e nuovi tornei.