Il Tour del Sorriso parte da Siracusa: 1.500 km fino a Milano il 18 novembre

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Il Tour del Sorriso di Fondazione CESVI è cominciato da Siracusa. Lunedì 26 ottobre, la divulgatrice e cicloviaggiatrice Ilaria Fiorillo, su Instagram @ilariainbicicletta, ha incontrato i bambini, le famiglie e gli operatori della Casa del Sorriso, il centro che CESVI gestisce con la Cooperativa Sociale Mondo Nuovo a ridosso del quartiere di Mazzarona. Ora è in sella per percorrere i 1.500 chilometri che la separano da Milano, passando per Napoli e Bari: un viaggio che collega fisicamente e simbolicamente le quattro Case del Sorriso italiane e che si concluderà a Milano il 18 novembre, data dell’inaugurazione della nuova Casa del Sorriso.

Ogni pedalata è anche una sfida solidale: 10 euro per ogni chilometro, fino a 15.000 euro, a sostegno del Programma Case del Sorriso, che attraverso attività educative, supporto psicologico, laboratori creativi e sportivi, accompagna bambini e adolescenti delle periferie a costruire il proprio percorso di vita. È possibile partecipare alla sfida solidale sulla pagina di raccolta fondi dedicata www.cesvi.org/tourdelsorriso e seguire il viaggio tappa per tappa su Instagram (cesvi_fondazione e @ilariainbicicletta).

In Sicilia si trova una delle Case del Sorriso di CESVI e non a caso si è scelto di aprirne una proprio qui. Nella settima edizione dell’Indice regionale sul maltrattamento e la cura all’infanzia in Italia, curato da CESVI e presentato lo scorso giugno, la Sicilia risulta infatti diciassettesima su venti Regioni e rientra tra quelle “a elevata criticità”, dove a fattori di rischio elevati corrispondono servizi di prevenzione e cura insufficienti. L’Isola ha inoltre il tasso di fecondità giovanile più alto del Paese (31,2 ogni mille) e il tasso di separazioni più alto (17,1 ogni 10.000 abitanti), ed è diciannovesima su venti per posti nei servizi per la prima infanzia.

La casa del Sorriso di Siracusa sorge proprio in un’area segnata da un alto numero di famiglie in condizione di fragilità economica e socioculturale, da criminalità minorile, dispersione scolastica e carenza di spazi educativi e di aggregazione. Nel solo 2025 ha sostenuto 150 persone, garantendo tutela a 86 ragazzi e ragazze, con ascolto, sostegno educativo, supporto psicologico e accompagnamento alle famiglie. È in luoghi come questo che l’Indice 2026 ha raccolto la voce dei bambini: il focus “Generazione Sola”, costruito con gruppi di ascolto tra i 9 e i 12 anni nelle Case del Sorriso, documenta come la povertà relazionale, la mancanza di adulti di riferimento, di spazi sicuri e di comunità capaci di proteggere, aumenti l’esposizione di bambine e bambini a isolamento, disagio e maltrattamento.

“Partire da Siracusa significa partire dalle aree dove la distanza tra i diritti scritti e quelli vissuti è più ampia», dichiara Roberto Vignola, Vice Direttore Generale di CESVI. «Nel Mezzogiorno i servizi che sostengono i genitori arrivano a poco più di un terzo delle famiglie raggiunte al Nord, e i posti nei nidi sono circa la metà. In un quartiere come Mazzarona, la Casa del Sorriso è uno dei luoghi in cui un bambino trova uno spazio per esprimersi liberamente e un adulto competente che lo ascolti prima che il disagio si manifesti o si aggravi. Ma non solo, nella nostra Casa i genitori giocano un ruolo fondamentale in questo processo, trovando appoggio e supporto alle proprie fatiche quotidiane. Ilaria porterà fino a Milano la voce di questi bambini e delle loro famiglie: la protezione dell’infanzia non può dipendere dal codice postale”

Il primo tratto del Tour del Sorriso attraversa l’entroterra siciliano: Vizzini, Piazza Armerina, San Cataldo, Roccapalumba e Palermo. Da lì Ilaria raggiungerà Napoli e il 2 novembre sarà alla Casa del Sorriso della città, nel quartiere di San Pietro a Patierno. Seguiranno la Casa del Sorriso di Bari il 6 novembre e la lunga risalita lungo la costa adriatica e la pianura padana fino a Milano.

“Millecinquecento chilometri non si affrontano tutti insieme: si pedalano uno alla volta, una salita dopo l’altra, ed è lo stesso passo con cui si costruisce un cambiamento – racconta Ilaria Fiorillo – Con questo viaggio voglio unire con un’unica linea, non solo immaginaria, luoghi che di solito vengono considerati lontani e diversi, e ricordare che ogni bambina e ogni bambino ha diritto alle stesse opportunità, ovunque cresca. Ogni chilometro sostenuto da chi ci segue diventa un aiuto concreto per le Case del Sorriso e il futuro di tutti quelli che ne entrano a far parte”

Ilaria Fiorillo, classe 1992, pugliese di nascita e milanese d’adozione, è divulgatrice, content creator e autrice. Promuove la mobilità attiva e il cicloturismo attraverso il profilo Instagram @ilariainbicicletta e la newsletter settimanale “Cose di bici”; nel 2023 è stata eletta “Sindaca delle biciclette di Milano” da BYCS, l’organizzazione internazionale con sede ad Amsterdam che promuove città a misura di bicicletta. Ha pubblicato “Di biciclette e altre felicità” (DeAgostini) e “Ciclovie d’Italia” (Terre di Mezzo).