Il traffico a Siracusa torna alla normalità dopo il caos: correttivi efficaci in corso Umberto e via Malta

A ventiquattr’ore dalla “giornata di passione” che ieri ha mandato in tilt la viabilità nella zona Sud di Siracusa, oggi la situazione è tornata alla normalità. Il traffico in corso Umberto e via Malta, 24 ore fa completamente congestionato, oggi è defluito in modo regolare per l’intera giornata, senza le lunghe code che avevano paralizzato il transito anche in piazzale Marconi, corso Gelone e viale Paolo Orsi.

Il miglioramento è frutto dei correttivi decisi ieri pomeriggio nel corso di un tavolo tecnico convocato d’urgenza tra assessori e dirigenti dei settori Mobilità, Trasporti e Polizia Locale, dopo le pesanti ripercussioni del primo giorno di chiusure legate alla Fiera dei Morti.

La nuova ordinanza, integrativa rispetto a quella emessa il 28 ottobre, ha introdotto modifiche sostanziali: riaperto il tratto di corso Umberto che collega con via Rizza e via G.B. Perasso, con la conseguente revoca dell’obbligo di svolta a destra su via Regina Margherita, ieri unica via di deflusso dal centro storico e dalla zona Umbertina. Contestualmente, è stato introdotto l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione tra corso Umberto e via G.B. Perasso, così da migliorare la circolazione in ingresso e in uscita.

Un altro intervento importante ha riguardato via Malta, dove è stato invertito il doppio senso di marcia nel tratto tra via Perasso e il Foro Siracusano, con obbligo di svolta a destra verso quest’ultimo (ad eccezione dei mezzi del trasporto pubblico locale).

Grazie alle nuove disposizioni, questa mattina non si sono registrati rallentamenti né ingorghi significativi, segno che le modifiche introdotte stanno avendo effetto. Gli agenti della Polizia Municipale continueranno comunque a monitorare la viabilità per apportare ulteriori aggiustamenti, qualora si rendessero necessari, durante il prosieguo della manifestazione.