Il “Treno del Ricordo” arriva a Siracusa: dal 10 febbraio al 1° marzo il viaggio della memoria sulle vittime delle foibe

Siracusa sarà una delle undici tappe del Treno del Ricordo, il convoglio storico che dal 10 febbraio al 1° marzo 2026 attraverserà l’Italia per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. La città aretusea rappresenterà il 28 febbraio e l’1 marzo l’ultima fermata del viaggio simbolico che partirà da Trieste, unendo idealmente Nord e Sud del Paese nel segno della memoria.

Giunta alla terza edizione, l’iniziativa è stata presentata a Palazzo Chigi ed è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, in collaborazione con il Gruppo FS Italiane. Il progetto punta a rafforzare la conoscenza di una delle pagine più drammatiche del Novecento italiano, coinvolgendo in maniera attiva anche il mondo della scuola.

A bordo del convoglio è allestita una mostra multimediale aperta al pubblico, che ripercorre il dramma delle foibe e l’esodo degli italiani istriani, fiumani e dalmati costretti ad abbandonare le proprie terre nel secondo dopoguerra. Quattro i vagoni principali che ospitano le sezioni dell’esposizione: Italianità, Esodo, Viaggio del dolore e Ricordi di una vita.

Il percorso espositivo si avvale di filmati di repertorio dell’Archivio Istituto Luce e di Rai Teche, video originali, fotografie e materiali messi a disposizione dall’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata. Particolarmente significativa anche la presenza di alcune masserizie appartenute agli esuli, conservate nel Magazzino 18 di Trieste.

Novità dell’edizione 2026 è la quinta carrozza, interamente dedicata alle giovani generazioni, con contenuti e opere selezionate dal Ministero dell’Istruzione, pensate per favorire la trasmissione della memoria storica agli studenti.

Il Treno del Ricordo farà tappa a Trieste, Pordenone, Bologna, Pescara, L’Aquila, Roma, Latina, Salerno, Reggio Calabria, Palermo e Siracusa, città che chiuderà il viaggio della memoria. Un’iniziativa che, anche quest’anno, si propone di trasformare il ricordo in consapevolezza, affinché la storia continui a parlare al presente.