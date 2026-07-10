“Il Volo” al Teatro Greco di Siracusa: tutto pronto per il debutto live

Ha preso il via venerdì 3 luglio la leg estiva del World Tour 2026-2027 de Il Volo che riporterà Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in concerto in Sicilia con tre date in calendario tra luglio e agosto. Si parte domani sabato 11 luglio con la tappa che li vedrà esibirsi per la prima volta in assoluto al Teatro Greco di Siracusa. L’evento rientra nel programma della nuova edizione di “Stelle al Teatro – Siracusa”, ed è organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Siracusa e il Parco archeologico di Siracusa e il Botteghino. Per la data rimangono le ultimissime disponibilità di biglietti disponibili al botteghino.

Ad agosto sarà invece la volta di Taormina, con il doppio appuntamento il 22 e 23 agosto al Teatro Antico. Le due date del tour saranno realizzate grazie alla co-organizzazione tra Puntoeacapo e Fondazione Taormina in collaborazione con il Comune di Taormina.

Il Volo ha inaugurato la tournée nella suggestiva cornice di Piazza Duomo a Pistoia, una delle location più prestigiose e rappresentative del panorama italiano. Una scelta che conferma il legame del trio con i luoghi simbolo del patrimonio artistico e culturale del Paese, come le location a Siracusa e Taormina.

Lo spettacolo ha attraversato le diverse anime del loro repertorio, unendo la grande tradizione musicale italiana, il repertorio lirico e i brani che hanno segnato la loro carriera.

I concerti estivi anticiperanno la quarta edizione di Tutti per uno, in programma il 24, 26 e 27 settembre nella cornice di Palazzo Te a Mantova. Il progetto, ideato da Michele Torpedine e organizzato e prodotto da Friends & Partners, vedrà il trio condividere il palco con numerosi ospiti e amici per tre serate di musica e spettacolo, che saranno successivamente trasmesse in prima serata su Canale 5.

Dal 10 novembre Il Volo sarà protagonista negli Stati Uniti con una nuova serie di appuntamenti del World Tour. A dicembre tornerà nei palasport italiani con 5 nuove date, partendo il 7 dicembre dall’Unipol Forum di Milano, per poi toccare il Nelson Mandela Forum di Firenze il 12 dicembre, il Palazzo dello Sport a Roma il 17 dicembre, l’Inalpi Arena di Torino il 19 dicembre e chiudere all’Unipol Arena di Bologna il 20 dicembre. Nell’autunno 2027 è in calendario una nuova leg europea nelle principali capitali.