Il XV del Sud-Est vince il derby: Cus Catania battuto 17-16

Il XV del Sud-Est si aggiudica il derby siciliano contro il Cus Catania al termine di una sfida intensa e combattuta, valida per il campionato di Serie B. Allo stadio del rugby di Ragusa finisce 17-16 per i padroni di casa, al termine di una gara equilibrata e decisa nei dettagli. Parte forte il Cus Catania che trova la prima meta con Ingrassia, trasformata da Scarpaci per lo 0-7 iniziale. Il Sud-Est reagisce subito con la meta di Ruben La Rocca, che riapre il match sul 5-7.

Poco dopo arriva il sorpasso con la meta di Sapuppo, trasformata da Ponteprimo (12-7). Gli ospiti accorciano prima dell’intervallo con un calcio di punizione di Scarpaci, fissando il punteggio sul 12-10. Nella ripresa il Sud-Est allunga con la meta di Andrea De Luca, portandosi sul 17-10. Il Cus Catania non molla e rientra in partita con due calci di punizione di Lugenti che fissano il risultato sul definitivo 17-16, rendendo il finale carico di tensione fino all’ultimo minuto.

Determinante per il XV del Sud-Est il dominio in mischia chiusa e nei punti d’incontro, che ha permesso di costruire gioco e mettere sotto pressione gli avversari per lunghi tratti della gara. Migliore in campo Gabriele Brullo, protagonista nelle fasi statiche e nel gioco a terra: ottima la sua prestazione nelle maul e nelle ruck, ha recuperato numerosi palloni, risultando un riferimento costante per tutta la squadra. Tra i protagonisti anche Sapuppo e Ponteprimo, autori di una prova solida e incisiva, Andrea De Luca a segno con la sua seconda meta stagionale, Mirko Amenta e Ayrton Bucci, ancora una volta determinanti nell’economia del gioco.

Da sottolineare anche la prestazione del Cus Catania, che ha tenuto aperta la partita fino alla fine, confermando il proprio valore in un derby di alto livello tecnico e agonistico. Il XV del Sud-Est tornerà in campo nel prossimo turno in trasferta a Roma contro la Capitolina.