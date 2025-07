Illuminazione e sicurezza stradale: l’appello del vicepresidente della Consulta provinciale studentesca Alessandro Drago

L’estate in città non è solo sinonimo di sole e mare. È il momento in cui i giovani, dopo mesi di studio e impegno, si riappropriano del loro tempo, della socialità, degli spazi urbani. È anche il periodo in cui tornano a Siracusa tanti universitari da fuori sede per riabbracciare le famiglie, e in cui i turisti, italiani e stranieri, affollano le nostre coste per scoprire le bellezze della città. Ma troppe di queste persone si muovono su strade buie, insicure, dimenticate.

Il vicepresidente della Consulta Provinciale Studentesca Alessandro Drago lancia quindi un appello chiaro e urgente: “non possiamo più accettare che le periferie e le vie di collegamento verso le spiagge restino prive di illuminazione pubblica. La mancanza di luce non è solo un disagio: è un pericolo concreto. Per chi guida, soprattutto per i tanti giovani in motorino, che nelle ore serali percorrono strade deserte. Per chi vorrebbe vivere la città ma si trova costretto a rinunciare per paura. È anche un deterrente per chi arriva da fuori, e si aspetta una città accogliente e vivibile, non invisibile e trascurata appena fuori dal centro storico. La sicurezza è un diritto, non un lusso. Illuminare le strade non è un dettaglio tecnico: è una scelta politica, un atto di responsabilità, un investimento sulla vita. L’assenza di illuminazione contribuisce direttamente agli incidenti stradali e alle tragedie che troppo spesso colpiscono giovani come noi”.





Un appello dedicato a Gabriele, suo amico che non è più tra noi. “La sua storia non può restare solo memoria. Deve accendere una scintilla. Una richiesta condivisa, forte, coraggiosa: mai più buio su vite che hanno il diritto di brillare – conclude -. Chiediamo con determinazione che l’Amministrazione Comunale e il Presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Giansiracusa intervengano con un piano di illuminazione pubblico adeguato, efficiente e rapido. Un piano che dia priorità alle zone periferiche, alle strade di collegamento con le spiagge, ai quartieri spesso dimenticati”.