Illuminazione pubblica a Siracusa. Cavallaro (FdI): “ci sono strade considerate di serie B”

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Paolo Cavallaro, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, sull’illuminazione pubblica.

“Diverse strade rimaste al buio per il furto dei cavi di rame vedranno presto la luce, a seguito del prelievo delle somme necessarie dal fondo di riserva del sindaco. Tuttavia, anche questa volta, l’amministrazione sembra navigare a vista e lascia al buio diverse strade della Mazzarona, probabilmente considerate di serie B e non meritevoli dell’ intervento. Mi riferisco a via Don Luigi Sturzo, via Cassia, via Adorno, v.le Luigi Foti, via Nanna.





Questi cittadini dovranno aspettare la prossima sessione di variazione di bilancio per riavere l’illuminazione pubblica? Sono certo che se fosse rimasta al buio corso Matteotti o corso Gelone i cavi sarebbero stati sostituiti qualche giorno dopo. Mi auguro che l’Amministrazione, dopo la gaffe, corra ai ripari rapidamente, presentando una nuova variazione di bilancio alla prima seduta utile dopo Ferragosto.

Dai banchi della minoranza non possiamo che contestare il metodo superficiale, che purtroppo caratterizza questa Amministrazione in tutte le sue deludenti azioni amministrative. Mi auguro che vengano adottati sistemi atti ad evitare ulteriori furti in futuro, in una logica di prevenzione che, oltre che affermare la legalità, eviti esborsi alle casse comunali e disagi ai cittadini”.