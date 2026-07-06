Imbarcazione a vela alla deriva con tre persone a bordo a Portopalo, arriva la Guardia Costiera

Nella giornata di ieri, la Guardia Costiera di Siracusa, sotto il coordinamento dell’ 11° Maritime Rescue Sub Center di Catania, è intervenuta con la motovedetta CP 323 in un’operazione di ricerca e soccorso di un’imbarcazione a vela alla deriva con tre persone a bordo di nazionalità irlandese, a circa 30 miglia nautiche a sud est di Portopalo di capo Passero.
Dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso, la motovedetta in assetto SAR -Search and Rescue – ha raggiunto in circa un’ora la zona di mare segnalata, intercettando l’unità a vela in balia del vento e delle correnti.
Il personale della Guardia Costiera, dopo aver affiancato l’imbarcazione, ha trasferito a bordo della motovedetta i tre velisti, accertandosi delle loro buone condizioni di salute.
L’imbarcazione a vela, partita dalla Grecia lo scorso 29 giugno, e di cui si erano perse le tracce, presentava gravi avarie al propulsore, all’impianto elettrico, alle batterie di bordo ed alle vele principali; per questi motivi veniva lasciata alla deriva, provvedendo ad emettere via radio la segnalazione di pericolo di “Avviso ai naviganti” .
Grazie al tempestivo intervento della motovedetta SAR CP323 ed al costante coordinamento con la Sala Operativa di Catania, è stato possibile mettere in sicurezza i tre velisti irlandesi, poi sbarcati a Siracusa, evitando loro il peggio a causa del successivo intensificarsi delle condizioni meteomarine.
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