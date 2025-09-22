Impianti sportivi a Siracusa, affondo del Pd: “il Comune faccia chiarezza”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Siracusa punta i riflettori sulla gestione degli impianti sportivi comunali e chiede all’amministrazione un atto di trasparenza. Al centro delle critiche ci sono i rapporti contrattuali ed economici con la società affidataria che, dopo la piscina, ha ottenuto anche la gestione di altri beni, tra cui i campi di calcio.

“È necessario che siano chiariti in maniera puntuale i rapporti economici e contrattuali con la società – scrivono in una nota i consiglieri Dem –. Un atto che diventa ancor più doveroso alla luce della stretta parentela con il Presidente del Consiglio comunale, per evitare zone d’ombra e garantire piena correttezza istituzionale”.

Nel mirino del PD finisce in particolare la determina dirigenziale n.4630, firmata questa mattina, con cui è stata affidata un’area ampia a fronte di un canone annuo di meno di 4.000 euro. Nello specifico si tratta dell’assegnazione – a seguito di una graduatoria provvisoria – di un terreno comunale situato in via Franca Maria Gianni con corresponsione di un canone annuo di 3.631,88 euro in caso di costruzione esigibile e di 3.823,67 euro in caso di costruzione non esigibile. “Ci chiediamo – aggiungono i consiglieri del Pd – se il valore non sia troppo sottostimato e se le tariffe imposte siano compatibili con il reale valore delle aree”.

Gli esponenti Dem chiedono che vengano resi pubblici i rendiconti dei pagamenti, chiarendo le eventuali motivazioni di anomalie o ritardi, e propongono che la questione approdi in aula consiliare per un confronto aperto. “È necessario verificare – sottolineano – se le tariffe imposte siano state effettivamente riscosse”.

Il PD ricorda inoltre di aver già presentato un’interrogazione per ottenere un quadro completo delle concessioni di tutti gli impianti sportivi comunali. “Un tema – evidenziano – su cui intendiamo tornare a garanzia di tutte e tutti, specie di chi vuole fare sport in questa città senza favoritismi o scorciatoie”.

Per i consiglieri del Partito Democratico, quello della trasparenza sulle concessioni rappresenta un passaggio non più rinviabile: “Non è solo un dovere amministrativo – concludono – ma anche un gesto di opportunità politica, necessario a tutelare la fiducia dei cittadini e a garantire a tutti regole chiare e uguali”.