Impianto di Biometano a Priolo: missione del sindaco Gianni a Roma

Politica · Scadenza prorogata

Il Comune di Priolo non perderà il contributo di oltre 36 milioni di euro, assegnato nell’ambito del PNRR per la realizzazione dell’opera; prorogata al 31 dicembre 2027 la scadenza fissata per il completamento delle procedure. Il sindaco Gianni nelle scorse settimane ha avviato un’intensa interlocuzione istituzionale per scongiurare il rischio di perdere il contributo.

“Alcune autorizzazioni sono arrivate in ritardo a causa della farraginosità delle procedure, rendendo di fatto impossibile rispettare i termini originariamente previsti – spiega il sindaco Gianni -. Durante l’incontro svoltosi ieri a Roma con l’Amministratore Delegato del GSE, Vinicio Vigilante, ho consegnato copia di tutte le comunicazioni inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, che gestisce i fondi regionali e il PNRR, ai Ministri competenti – con particolare riferimento al Ministro per gli Affari europei e il PNRR Tommaso Foti – e al Presidente della Regione Siciliana. L’Amministratore Delegato GSE, Gestore dei Servizi Energetici, ha accolto le nostre richieste, annunciando la proroga della scadenza al 31 dicembre 2027″.

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La proroga consentirà al Comune di Priolo di proseguire l’iter amministrativo e realizzare un’infrastruttura strategica per il territorio, destinata alla produzione di energia rinnovabile, alla valorizzazione dei rifiuti organici e allo sviluppo di un modello di economia circolare, in linea con gli obiettivi del PNRR e della transizione ecologica. Il progetto per la realizzazione di un impianto di biometano in contrada Ogliastro si era classificato al sesto posto della graduatoria definitiva del Ministero dell’Ambiente, ottenendo il relativo decreto di finanziamento.