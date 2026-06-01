Imprese, investimenti e sviluppo: in Confindustria Siracuaa confronto con l’Assessore regionale Alessandro Dagnino

Confindustria Siracusa, in collaborazione con Confindustria Sicilia, organizza l’incontro dal titolo “Impresa e Sviluppo – La Regione a sostegno delle imprese”, in programma venerdì 5 giugno 2026 alle 10 nella sede di Confindustria Siracusa, in Viale Scala Greca 282.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto tra il sistema produttivo siracusano e le istituzioni regionali sui temi della competitività, degli investimenti e delle politiche di sviluppo a supporto delle imprese.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Presidente di Confindustria Siracusa, Ing. Gian Piero Reale. Seguiranno gli interventi del Prof. Avv. Alessandro Dagnino, Assessore dell’Economia della Regione Siciliana, e del Prof. Carlo Amenta, Coordinatore del Comitato Scientifico della Task Force per l’Attrazione e la Promozione degli Investimenti, che illustrerà le attività e gli strumenti messi in campo per favorire nuovi investimenti e sostenere la crescita del tessuto imprenditoriale regionale.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente di Confindustria Sicilia, Dott. Diego Bivona

L’incontro si inserisce nel percorso che Confindustria Siracusa e Confindustria Sicilia stanno portando avanti per rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni, favorire l’attrazione di investimenti e sostenere la competitività del sistema produttivo siciliano in una fase di profonde trasformazioni economiche e industriali.