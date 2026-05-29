Imprese, investimenti e sviluppo: in Confindustria Siracusa confronto con l’assessore regionale Dagnino

Le politiche regionali a sostegno delle imprese, l’attrazione degli investimenti e le strategie per rafforzare la competitività del sistema produttivo siciliano saranno al centro dell’incontro “Impresa e sviluppo – La Regione a sostegno delle imprese”, in programma venerdì 5 giugno alle 10 nella sede di Confindustria Siracusa, in viale Scala Greca.

L’iniziativa, promossa da Confindustria Siracusa in collaborazione con Confindustria Sicilia, si propone come un momento di confronto tra istituzioni, mondo imprenditoriale e stakeholder del territorio sui temi dello sviluppo economico e delle opportunità messe in campo dalla Regione Siciliana per sostenere la crescita delle aziende.

Ad aprire i lavori saranno i saluti del presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale. Seguiranno gli interventi di Alessandro Dagnino, assessore regionale dell’Economia, e del professor Carlo Amenta, coordinatore del Comitato Scientifico della Task Force per l’Attrazione e la Promozione degli Investimenti.

L’appuntamento offrirà l’occasione per approfondire le misure regionali dedicate alle imprese, le strategie per rendere la Sicilia più attrattiva nei confronti degli investitori e le prospettive di sviluppo economico del territorio in una fase caratterizzata da importanti sfide legate all’innovazione, alla competitività e alla crescita produttiva. A concludere l’incontro sarà il presidente di Confindustria Sicilia, Diego Bivona.

Previsto anche uno spazio dedicato al confronto diretto con imprenditori e partecipanti, che potranno rivolgere domande e approfondire i temi trattati nel corso della mattinata. L’obiettivo è quello di favorire un dialogo concreto tra istituzioni e sistema produttivo, mettendo al centro le esigenze delle imprese e le opportunità offerte dagli strumenti regionali di sostegno allo sviluppo.